Nieznany numer +48799448191 zastrasza Polaków. Nie daj się

Oszuści nie śpią i wymyślają coraz to nowe metody, by pozbawić nas pieniędzy. Przestępcy często żerują na ludzkim strachu przed nieuniknionymi konsekwencjami niezrobienia czegoś. Tak jest również w tym przypadku.

Odbierając połączenia telefoniczne wykonywane z nieznanych numerów, należy bardzo uważać, by nie wpaść w sidła zastawione przez oszustów. Niezależnie od tego, co usłyszymy w słuchawce lub przeczytamy w otrzymanym SMS-ie i jak bardzo będzie to wiarygodne, nie dajmy się ponieść emocjom i podejdźmy do sprawy na spokojnie. To lepsze od późniejszych ewentualnych konsekwencji, na przykład w postaci utraty pieniędzy.

Numer 799 448 191 straszy windykacją

Strony internetowe, takie jak www.nieznany-numer.pl, pełne są numerów telefonu, które oceniane są jako niebezpieczne. Jeden z nich, który może zadzwonić lub wysłać SMS-a do każdego z nas, wygląda tak:

799 448 191

Jak wynika ze zgłoszeń osób, które miały do czynienia z powyższym numerem, jest on wykorzystywany przez kogoś podającego się za przedstawiciela firmy Energa. Dla przypomnienia, jest to jeden z głównych dostawców energii elektrycznej w Polsce, obejmujący swoim zasięgiem środkową i północną część naszego kraju.

Użycie tego numeru polega na ogół na wysłaniu SMS-a, z którego wynika, że mamy rzekome nieopłacone należności wobec Energi i właśnie ruszyła ich windykacja. Jest też informacja o tym, co musimy zrobić, by rozwiązać ten problem. Jeśli damy się nabrać, nasze problemy dopiero mogą się zacząć. W skrajnych przypadkach nieświadomie oddamy przestępcom dostęp do swojego konta bankowego oraz pozwolimy mu oczyścić je z pieniędzy.

Przed podanym wyżej numerem ostrzega również sama Energa. Energetyczna spółka twierdzi, że nie ma nic wspólnego z tym numerem i stoją za nim oszuści.

Co ciekawe, podawane przez oszustów informacje bywają zgodne z rzeczywistością. Jak podała jedna z komentujących, kwota podana w SMS-ie zgadzała się z zadłużeniem, które ta rzeczywiście posiadała:

Przysłali SMS, że mam zadłużenie. Zastanawia mnie, skąd wiedzieli ile mam do zapłaty. Dostałem trzy faktury w jednym liście i faktycznie byłam spóźniona z opłatą. Sumę opłat z trzech faktur podsumowali co do złotówki. Zagadka???

Zobacz: Od dzisiaj nowy obowiązek. Rząd porządkuje smartfony Polaków

Zobacz: Sprawdziliśmy rządowy filtr szkodliwych SMS-ów. Szału nie ma

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: unsplash.com

Źródło tekstu: nieznany-numer.pl, opracowanie własne