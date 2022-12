Ważny numer 799448084. Lepiej go zapisz

Zespół powołany w celu monitorowania Internetu w celu wykrywania zagrożeń właśnie wydał ważny komunikat. Cyberprzestępcy wykorzystują strony rządowe, by dobrać się do twojego konta. Przypomniano też pewien arcyważny numer.

Oszuści korzystają z różnorakich metod, by dostać się do portfela swojej ofiary. Czasem podają się za pracownika banku i próbują przekonać do dokonania przelewu na konkretne konto, lecz często też liczą na nieuwagę i nieroztropność internautów. W sieci szaleje wiele kampanii phisingowych, a niektóre są tak bezczelne, że wykorzystują do tego fałszywe strony rządowe.

CERT ostrzega przez stronami rządowymi

CERT Polska ostrzega przed kolejną, niebezpieczną kampanią phishingową z wykorzystaniem wiadomości SMS. Zespół do spraw reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci informuje o tym, że cyberprzestępcy wykorzystują strony rządowe, by dobrać się do portfeli Polaków.

Mowa tu o stronie Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. Oszuści wysyłają wiadomości z informacją o możliwości wypłaty środków przesłanych przez te organy. W wiadomości znajduje się link, który przeniesie ofiarę do fałszywej strony rządowej. Z kolei tam czeka na niego formularz żądający wpisania danych osobowych.

Uwaga, kolejna odsłona kampanii phishingowej z użyciem SMS. Tym razem oszuści podszywają się pod @MF_GOV_PL i @KAS_GOV_PL i informują o możliwości sprawdzenia wysokości wypłaty. Link w wiadomości może posłużyć do kradzieży z konta! Podejrzane SMSy wysyłajcie na 799-448-084! pic.twitter.com/MLnNeOk4Se — CERT Polska (@CERT_Polska) December 22, 2022

CERT Polska jest zespołem do reagowania na potencjalnie niebezpieczne działania w Internecie, działającym przy Państwowym Instytucie Badawczym NASK. Do ich głównych zadań należy właśnie rejestrowanie i obsługa zdarzeń naruszających bezpieczeństwo sieci oraz alarmowanie użytkowników o wystąpieniu bezpośrednich dla nich zagrożeń.

Zobacz: Sensacja na Marsie. Poznaj energetyczne burze

Zobacz: Przekręt roku na Podlasiu, w tle tajne dokumenty wojskowe

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Piotr Swat / Shutterstock.com

Źródło tekstu: CERT Polska