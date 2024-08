Brakujący paragon nęka Polaków. Uwaga, to nowe oszustwo

Wygląda na to, że oszuści telefoniczni wymyślili nową sztuczkę. Straszą urzędem skarbowym, domagając się haraczu w zamian za niezłożenie donosu.

Historyjki, które telefoniczni naciągacze usiłują wciskać swym ofiarom, ciężko zliczyć. Do Polaków regularnie wydzwaniają fałszywi bankowcy, policjanci przebierańcy czy szemrani akwizytorzy, ale oto coś nowego. W jakby urlopowym klimacie.

Naciągacze wybierają numery należące do właścicieli kwater i innych rentierów, by straszyć złożeniem donosu do fiskusa. Występując pod fikcyjnymi nazwiskami, twierdzą, że ostatnio nie otrzymali od danego przedsiębiorcy paragonu. Albo mają dowody na to, że zdefraudowano środki pobrane w ramach opłaty klimatycznej.

Z doniesień wynika, że napastnicy żądają losowych kwot w przedziale od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, które miałyby zostać przekazane im poprzez BLIK na wskazany numer telefonu.

Jak wynika z danych dostępnych w witrynach monitorujących oszukańcze połączenia, zazwyczaj w przekręcie wykorzystywany jest numer +48503379671. Nie stanowi to jednak reguły, a czasem naciągacz podaje do tego IBAN rachunku bankowego.

Tylko, ta wiedza, znając życie, na niewiele się może zdać. W takich przypadkach przestępcy korzystają z tzw. słupów, rejestrując numery i konta na przypadkowe osoby postronne. Często bezdomnych, którzy, skuszeni skromną gratyfikacją, użyczają danych osobowych. Dla policji to ślepy zaułek.

Bez względu na to, czy policji kiedykolwiek uda się oszustów złapać, nie dajcie się nabić w butelkę. Złodziej dąży tu ewidentnie do wywołania paniki, bo domaga się błyskawicznej reakcji – a tymczasem warto wziąć na przeczekanie i przeanalizować fakty. Jak chociażby to, czy deklarowany termin pobytu jakkolwiek koresponduje z dokumentami.

Źródło zdjęć: nurulbadri29 / Shutterstock

Źródło tekstu: Nieznany-Numer, oprac. własne