Zdjęcia Google czeka rewolucja. Wystarczy jedno dotknięcie

Zdjęcia Google zyskają nową funkcję. Pokochasz ją, jeśli kręcisz dużo filmów.

Aplikacja mobilna Zdjęcia Google jest niezłym edytorem zdjęć. Ma dużo narzędzi dla amatorów i profesjonalistów. Poza tym jest obecna na niemal każdym smartfonie i od razu może robić kopię zapasową w chmurze. Jest jednak obszar, w którym Google Photos musi nadrobić zaległości. To szybka edycja filmów.

Jedno dotknięcie i lepszy film

Google Photos ma dobry sposób na to, by szybko poprawić zdjęcia – jedno dotknięcie pozwala zastosować automatyczne poprawki, odpowiednie dla konkretnego ujęcia. Zanim przejdziesz do bardziej zaawansowanych narzędzi edycji, możesz skorzystać z „Sugestii” i automatycznego „Ulepszenia” zdjęcia. Analogiczne narzędzie zostanie wprowadzone dla filmów, które trafiają przecież do tej samej galerii.

Wiemy, że Google pracuje nad identyczną funkcją dzięki temu, że udało się ją włączyć z użyciem ukrytych ustawień aplikacji. Odpowiedni przycisk z piktogramem z magiczną różdżką pojawił się obok polecenia stabilizacji. Redakcja Android Authority pokazała to na zrzucie ekranu.

„Magiczne” narzędzie automatycznie dobierze parametry obrazu jak jasność, kontrast, intensywność kolorów i tym podobne. Nie mamy jeszcze informacji o tym, czy od razu zastosuje stabilizację obrazu i czy modyfikuje dźwięk. Logika nakazuje sądzić, że będą to osobne funkcje edytora.

Jak długo zajmie poprawianie filmu? Wszystko zależy od długości klipu i rozdzielczości nagrania. Co ważne, film jest przetwarzany lokalnie, bez udziału chmury Google. To wiąże się z szybszym zużywaniem energii przez smartfon, ale w zamian nie zostaną zużyte cenne kilobajty połączenia mobilnego i zapewne efekt będzie można zobaczyć szybciej. Poprawiony klip można zapisać jako kopię, by nie stracić oryginalnego nagrania.

Zapewne dowiemy się więcej o tej funkcji podczas nadchodzącej konferencji deweloperskiej Google I/O.

Źródło zdjęć: Fotogravidas / Shutterstock

Źródło tekstu: AssembleDebug, Android Authority