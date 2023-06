Żabka Jush ma sposób na lato w mieście

Żabka Jush ma dla swoich użytkowników aktywację promocyjną, która pozwoli im zbierać kody i zyskiwać. A zamówienia mają być dostarczane wszędzie tam, gdzie ktoś w mieście spędza lato.

Od początku maja 2023 roku użytkownicy aplikacji Żabka Jush ponownie mogą korzystać z dowozów w plener. Rozwiązanie to do niedawna było dostępne wyłącznie w Warszawie, a teraz weszło również do takich miast, jak Gdańsk, Sopot, Kraków, Katowice, Poznań i Piaseczno. Zakupy można zamówić do najpopularniejszych miejsc wypoczynkowych danych miast, takich jak parki czy plaże. W ten sposób twórcy usługi podkreślają, że ich kurierzy dowiozą potrzebne zakupy nie tylko do domu czy biura, ale także wszędzie tam, gdzie spędza się lato w mieście.

Aktywacja miejska w kampanii Żabki Jush

Z okazji zbliżającego się dużymi krokami lata, Żabka Jush przygotowała dla swoich klientów aktywację promocyjną. Została ona oparta na klasycznym schemacie „poszukiwania skarbów”, w której użytkownicy muszą dotrzeć do danej lokalizacji, by odnaleźć daną promocję. Żeby z niej skorzystać trzeba zeskanować specjalny kod QR lub wpisać w aplikacji hasło umieszczone na kreacji.

Kody oraz hasła zostały ukryte między innymi w rozsianych po całej Warszawie, Gdańsku i Krakowie billboardach, citylightach i plakatach. Znaleźć będzie można je również w mediach społecznościowych aplikacji, a także w promocyjnych materiałach wykorzystywanych w Internecie. Każdy z nich to inna zniżka, dzięki której użytkownicy zapłacą mniej za zakupy w usłudze. Warto sprawdzać nawet odkryte już miejsca, ponieważ Żabka Jush zapowiada regularną aktualizację promocji dostępnych za pomocą kodów oraz haseł.

Jesteśmy wszędzie tam, gdzie się dzieje i są nasi klienci. Nieważne czy są domatorami czy wolą szaleć lub wypoczywać na mieście. Chcemy, żeby w pełni korzystali z lata i cieszyli się słonecznymi miesiącami. Działaniami podkreślamy także DNA naszej marki, którą zbudowaliśmy będąc przede wszystkim jak najbliżej użytkowników. Dlatego zapraszamy ich do uczestniczenia w przygotowanej przez nas miejskiej aktywacji. Pod kodami i hasłami czekają na nich liczne promocje, a szukanie kodów zniżkowych to sposób na nudę i aktywne spędzanie lata w mieście.

– powiedział Kamil Bąkowski, Marketing & eCommerce Director w Lite e-Commerce

Nagroda dla najaktywniejszych łowców

Uczestnicy zabawy w poszukiwaczy skarbów mogą liczyć nie tylko na różne promocje. Osoby, które będą najbardziej aktywne w zabawie i zeskanują jak najwięcej unikalnych kodów, wezmą udział w specjalnym wydarzeniu organizowanym przez Żabkę Jush. Marka nie zdradza na razie szczegółów imprezy i obiecuje je podać niebawem.

Akcja potrwa do końca sierpnia 2023 roku. Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie.

