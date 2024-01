Aplikacja Żabki pokonana. Tylu punktów nie miał jeszcze nikt

Ile masz Żappsów w aplikacji sieci Żabka? Tysiąc, dwa, może pięć tysięcy?

Ten TikToker miał ich aż 48 tysięcy! Na filmie pokazał, na co mógł je wymienić. Trzeba przyznać, że to niezła uczta dla paru osób, jeśli oczywiście ktoś lubi słodycze i chipsy.

Tak wygląda 48 tysięcy Żappsów

48 tysięcy punktów lojalnościowych uzbieranych w aplikacji Żappka można było wymienić na:

opakowanie ciastek Milka;

4 Prince Polo;

4 Snickersy;

4 czekolady Milka;

7 opakowań żelków;

11 paczek chipsów;

17 butelek napojów gazowanych i niegazowanych różnych marek.

Wszystko widać na poniższym filmie, który zrobił furorę w sieci. Nic dziwnego – mało kto jest w stanie uzbierać tyle punktów.

W komentarzu pod filmem K1.Borko inny użytkownik TikToka obliczył, że by uzyskać tyle punktów w aplikacji, musiał wydać 12 tysięcy złotych. Prawdopodobnie miał na to rok, bo Żappsy niestety nie są wieczne i lubią po roku „wyparować”. Tysiąc złotych miesięcznie na produkty spożywcze to sporo, ale do zrobienia – zwłaszcza w kilka osób. Tu Żappsy zbierali także rodzice twórcy.

To pokazuje również potencjał tkwiący w aplikacjach mobilnych tego typu. Żappka daje nie tylko możliwość odebrania od czasu do czasu słodyczy czy przekąski za punkty. Można też zrobić karierę na TikToku.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: @borko1_ / TikTok