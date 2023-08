YouTube szantażuje. Zrób co mówią albo stracisz ważną funkcję

YouTube ciągle się zmienia. Tym razem serwis postanowił namieszać w rekomendacjach filmów na stronie głównej.

YouTube w ostatnim czasie wprowadza dużo zmian. Serwis wypowiedział wojnę użytkownikom blokującym reklamy, podwyższył cenę wersji Premium, a do tego udostępnił filmy w rozdzielczości 1080p Premium, które mają wyższy bitrate i tym samym lepszą jakość. Tym razem serwis bierze się za rekomendacje na stronie głównej.

YouTube usuwa rekomendacje filmów

YouTube postanowił wyłączyć rekomendacje nowych filmów na swojej stronie głównej. Spokojnie, nie ma powodów do obaw. Nie dotyczy to wszystkich. Rekomendacje będą wyłączone dla tych użytkowników, którzy dezaktywowali historię oglądanych materiałów. Wszyscy pozostali nadal będą mieli takiego samego YouTube'a, jak do tej pory.

Dzięki temu osoby, które mają wyłączoną historię oglądanych filmów, powinny mieć nieco czystszą wersję strony głównej TouTube'a. Zmiana ma być podyktowana chęcią pokazania, jak poszczególne funkcje serwisu nawzajem na siebie wpływają. Jeśli YouTube nie ma dostępu do historii, to nie wie, jakie filmy powinien rekomendować w przyszłości.

Oznacza to, że od dzisiaj Twoja strona domowa może wyglądać zupełnie inaczej: będziesz mógł zobaczyć pasek wyszukiwania i menu przewodnika po lewej stronie, bez zakładki polecanych filmów, co pozwoli ci łatwiej wyszukiwać, przeglądać subskrybowane kanały i przeglądać zakładki Tematy.

- pisze YouTube w swoim komunikacie.

Zmiana nie będzie natychmiastowa. Poszczególni użytkownicy powinni ją zauważyć w przeciągu kilku najbliższych tygodni, a być może nawet miesięcy.

Źródło zdjęć: Proxima Studio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: XDA