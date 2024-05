YouTube wprowadza przydatną nowość. Zaoszczędzisz czas

YouTube do tej pory testował nową funkcję, ale teraz udostępnia ją wszystkim posiadaczom pakietu Premium.

Niedawno YouTube, na ograniczonej liczbie użytkowników, testował nową funkcję o nazwie jump ahead. Próby najwyraźniej wypadły pomyślnie, bo teraz jest ona systematycznie udostępniania wszystkim posiadaczom abonamentu YouTube Premium. Na co nowość pozwala?

YouTube wprowadza nowość w Premium

Nowa funkcja, o nazwie "jump ahead" pozwala błyskawicznie przewinąć wybrane filmy do najciekawszego momentu. Skąd YouTube będzie wiedział, który fragment jest najciekawszy? Na podstawie zachowań innych użytkowników oraz dzięki sztucznej inteligencji.

Jak to działa? Jeśli nie wiecie, to klikając dwukrotnie z prawej lub lewej strony filmu na YouTubie możecie go przewinąć o 10 sekund. Jeśli to zrobicie, to na chwilę pojawi się dodatkowy przycisk jump ahead, po kliknięciu którego zostaniecie przeniesieni do najciekawszego fragmentu danego materiału.

Jednak jest kilka haczyków. Po pierwsze, nowość dostępna jest tylko w ramach YouTube Premium. Po drugie, działa tylko z filmami w języku angielskim (przynajmniej na razie). Po trzecie, nie działa z każdym filmem, ponieważ konieczne jest zebranie odpowiednich danych, więc materiał musi cieszyć się co najmniej przyzwoitą popularnością.

