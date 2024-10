YouTube Premium będzie o połowę tańszy, ale i tak go nie chcesz

Google szykuje nową, tańszą wersję YouTube Premium. Ma kosztować dwa razy mniej, ale i tak raczej się nie skusisz.

Google stara się za wszelką cenę przekonać nas do korzystania z YouTube Premium. Korzyści z abonamentu są duże, ale jednocześnie jest on dość drogi. Dlatego też powstanie tańsza wersja, i to aż dwa razy tańsza. Rzecz w tym, że raczej niewiele osób się na nią skusi.

YouTube Premium Lite to lipa

Użytkownicy donoszą o nowej wersji YouTube Premium, która została ona zaoferowana przez serwis. Nazywa się ona YouTube Premium Lite i jest aż dwa razy tańsza od standardowego pakietu. Jednak w niższej cenie otrzymujemy dużo mniejsze korzyści. Na tyle małe, że nie wiem, czy nowy wariant w ogóle ma sens.

Z udostępnionego zrzutu ekranu wynika, że YouTube Premium Lite oferuje tak naprawdę niewiele korzyści. Tańszy pakiet nie pozwala na pobieranie filmów do pamięci urządzenia. Nie oferuje też odtwarzania w tle, przy zablokowanym telefonie. Wykupując go, nie dostaniemy też dostępu do YouTube Music Premium. A co z reklamami? Tutaj też jest lipa. Te nadal będą się wyświetlały, jedynie w ograniczonej formie, czyli pewnie będzie ich trochę mniej.

Za YouTube Premium Lite trzeba zapłacić 11,99 dol. miesięcznie. To niemal dwa razy mniej niż standardowy pakiet Premium, który kosztuje 22,99 dol. (25,99 zł w Polsce). Na razie nowa wersja dostępna jest tylko w kilku krajach, w formie testów. Na liście nie ma niestety Polski. Są za to Niemcy, Australia oraz Tajlandia.

