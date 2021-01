YouTube ugiął się pod naporem hashtagów, zmienił wyszukiwanie

YouTube to nie miejsce na hashtagi, ale autorzy filmów i tak je dodają. Trudno powiedzieć, czy to przemyślane działanie, czy siła przyzwyczajenia, ale YouTube się ugiął i zrobił z tego użytek.

Na desktopowej i mobilnej stronie YouTube'a już można wyszukiwać filmy oznaczone konkretnym hashtagiem. System ten działa identycznie jak na Twitterze, co zaliczam na plus – dzięki temu efekty są przewidywalne. Kliknięcie w hashtag przenosi nas do strony, gdzie zostały zgromadzone materiały opatrzone tą etykietą lub etykietą w jakiś sposób powiązaną. Strona będzie wyglądać mniej-więcej tak:

Taka strona ma też własny link, na przykład: youtube.com/hashtag/teamtrees dla tagu #teamtrees, podanego jako przykład na stronie wsparcia YouTube'a.

To spora poprawa względem tego, jak YouTube zachowywał się wcześniej. Hashtagi można było wyszukiwać i klikać, ale wyniki uzyskane w ten sposób bywały dziwne. Czasami wystarczyło, że tag został wspomniany w filmie, by został przypisany do jakiejś kategorii.

Aktualnie wyświetlana jest elegancko złożona lista, na której popularne materiały znajdują się najwyżej. Co więcej, zobaczymy podsumowanie – liczbę filmów na liście, liczbę kanałów używających etykiety oraz miniatury najpopularniejszych kanałów z tego grona.

