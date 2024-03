Yanosik nagradza za korzystanie z aplikacji. Ranking w nowej wersji

Yanosik zachęca kierowców do grywalizacji i nagradza za każdą formę aktywności punktami, za które przyznaje nagrody. Wystartowała odświeżona wersja gry, dostępna dla wszystkich użytkowników aplikacji.

Yanosik zbudował społeczność 2,1 mln aktywnych miesięcznych użytkowników, którzy dodają nowe zgłoszenia z trasy co około 2 sekundy. By jeszcze bardziej zaktywizować kierowców do korzystania z aplikacji, jej twórcy wprowadzają dodatkowe zachęty. Użytkownicy systemu mogą zdobywać punkty za swoją aktywność z aplikacją, co przyczynia się do podnoszenia poziomów, a dalej rangi kierowcy. Funkcjonujący dotąd ranking teraz doczekał się odświeżenia, a Yanosik wprowadził nowe elementy gry.

Nagradzamy użytkowników Yanosik za każdą aktywność z naszą aplikacją. W ten sposób doceniamy udział kierowców w kształtowaniu i promowaniu bezpiecznych nawyków za kółkiem. Punkty są przyznawane zgodnie z naszym taryfikatorem, ale będą też rozdawane kierowcom za osiągnięcia

– tłumaczy Zuzanna Kachlicka z Yanosika.

Dodatkowo przewidziano również bonusowe premie za wykonanie konkretnych zadań lub przekroczenie progów. Zdobyte punkty będą się sumować i zostaną przeliczone na poziomy, a te z kolei będą klasyfikować użytkownika do konkretnej rangi

Odświeżona wersja grywalizacji w aplikacji Yanosik oznacza zmiany w starym rankingu. Użytkownicy, którzy zdążyli już zbudować w nim swoją silną pozycję, nie muszą się jednak martwić. Historia punktów konta kierowcy zostanie przeliczona na nowy system, a liczba punktów będzie zmieniona, zgodnie z nowymi zasadami.

Oznacza to ryzyko spadku osiągniętej rangi, jednak zespół ekspertów Yanosik zapewnia, że nie będą one obniżane. W systemie wciąż będzie widniała stara ranga użytkownika, natomiast różnica odnajdzie swoje odzwierciedlenie w poziomach, które będą już liczone na nowych zasadach grywalizacji.

Yanosik wprowadza ranking tygodniowy

Dzięki nowej wersji grywalizacji każdy użytkownik Yanosika będzie mógł zawalczyć o swoją pozycję w rankingu. Zmieni się jednak jego forma – z ogólnej, na tygodniową.

Dotychczas do dyspozycji użytkowników Yanosik był ranking ogólny. W odświeżonej wersji grywalizacji w aplikacji wprowadziliśmy ranking tygodniowy, w którym będzie znacznie łatwiej zdobyć miejsce

– informuje Małgorzata Dąbrowska z Yanosika.

Tygodniowy licznik rankingu będzie startował w każdy poniedziałek i potrwa do niedzieli. W tym czasie kierowca będzie miał szansę powalczyć o wysoką pozycję w rankingu, dzięki swojej aktywności. Premiowana będzie nie tylko jazda z aplikacją Yanosik, ale także wiele innych działań, takich jak słuchanie Radia Yanosik, głosowanie na ulubione utwory, odwiedzanie kolejnych województw w Polsce, zdobywanie podziękowań od innych kierowców i korzystanie z usług w aplikacji.

Eksperci z zespołu Yanosik przewidzieli również dodatkowe nagrody dla kierowców, za tzw. kombo dni. Zdobycie dodatkowej premii będzie możliwe za codzienne korzystanie z aplikacji. Co ważne, nie trzeba będzie pokonywać z nią setek kilometrów, by zdobyć więcej punktów, wystarczy przejechać każdego dnia co najmniej 2 km. Jeden dzień jazdy będzie nagradzany 20 punktami. Następny dzień jazdy z rzędu będzie nagradzany dodatkowymi 30 punktami, kolejny 40 punktami premii, i tak do pełnego tygodnia, za który można otrzymać 80 punktów premii.

Jeśli tzw. kombo będzie trwało dłużej, to kierowca pozostanie na poziomie 80 punktów premii tak długo, aż nie przerwie jazdy

– tłumaczy Zuzanna Kachlicka.



Aktywni kierowcy mogą liczyć na dedykowane podziękowania, nakładki na avatary i grafiki na swoje media społecznościowe, a nawet na wyłączenie reklam na okres 30 dni. Yanosik już wystartowała z odświeżoną wersją gry, która jest dostępna dla wszystkich użytkowników aplikacji.

Źródło zdjęć: Yanosik

Źródło tekstu: Yanosik