Xiaomi poszło po rozum do głowy. Polubisz MIUI 14

Zbliża się premiera MIUI 14. Czego oczekiwać – jeszcze większego zagmatwania, kolejnych zbędnych funkcji, bijących po oczach kolorów albo obciążających telefon animacji? Tym razem chodzi o co innego – z interfejsu telefonów Xiaomi znikną wreszcie nielubiane reklamy.

Reklamy w smartfonach produkowanych przez Xiaomi od lat są jedną ze znienawidzonych przez użytkowników funkcji MIUI. To, że się wyświetlały w tanich telefonach Redmi, można było jeszcze jakoś wytłumaczyć, ale natrętne treści niepokoiły także posiadaczy modeli z wysokiej półki, jak seria Xiaomi 12. Kosztujące sporo telefony z reklamami nie mają uzasadnienia.

U Polaków czarę goryczy przelały ostatnie poczynania Xiaomi. Niedawno producent zaczął bombardować użytkowników reklamami w wyskakujących powiadomieniach. Na szczęście MIUI 14 ma z tym skończyć.

MIUI 14 bez reklam i śmiecioapek

MIUI 14 zadebiutuje wraz z premierą smartfonów Xiaomi 13, co ma nastąpić jeszcze w listopadzie. Wizualne i funkcjonalne zmiany w interfejsie są już znane i choć stanowią ciekawe usprawnienie, nie przynoszą rewolucji.

Rewolucja jednak będzie. Jak podaje chiński serwis My Drivers, MIUI 14 będzie pozbawione reklam i treści promocyjnych, a także wstępnie instalowanych, śmieciowych aplikacji. Powinny więc zniknąć banery wyświetlane we własnych aplikacjach Xiaomi, denerwujące powiadomienia reklamowe albo skróty do mało komu potrzebnych gier czy aplikacji, które można sobie w razie potrzeby zainstalować samodzielnie. Najwyższy czas!

Taka zmiana może sprawić, że dotychczasowi krytycy Xiaomi zaczną patrzeć na tę markę bardziej przychylnym okiem.

Jakie jeszcze zmiany przyniesie MIUI 14? Ogólna stylistyka pozostanie ta sama, więc tu żadnych sensacji nie będzie. Przeprojektowaniu uległy np. aplikacja zegara, instalator aplikacji, menu wybierania widżetów, menu ustawień głównego ekranu, a także system powiadomień, które będzie można łatwiej blokować.

Rozbudowane zostało także centrum kontroli, a większe bezpieczeństwo zapewni m.in. nowy mechanizm ochrony przed oszustami. Telefony z MIUI 14 wniosą ponadto obsługę standardu Bluetooth LE Audio.

Zmian w MIUI 14 jest oczywiście więcej – opisaliśmy je w tym wpisie. Najważniejszą nowością będzie jednak pożegnanie z reklamami.

