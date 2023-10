X (Twitter) wprowadza opłaty za pisanie postów. Nowy pomysł Elona Muska

Nowy pomysł Elona Muska został już wdrożony testowo w dwóch pierwszych krajach: w Nowej Zelandii i na Filipinach. Nie chodzi bynajmniej o plan Premium, dający dodatkowe korzyści, ale o podstawową możliwość publikacji postów. Dotyczy to także o polubień, odpowiedzi na inne wpisy, przesyłania dalej, cytowania, a nawet dodania postu do zakładek. Nowa subskrypcja pod nazwą Not-a-Bot w wysokości 1 USD za rok jest sposobem na walkę z botami i spamerami.

Program na szczęście nie będzie obejmował użytkowników, którzy już mają konta na platformie, uniemożliwi za to nowe rejestracje i działanie botom.

– podał Support serwisu X.

X podkreśla, że opłata nie jest czynnikiem generującym zysk. Program Not A Bot ma przyczynić się do ograniczenia spamu, manipulacji platformą i zmniejszyć aktywność botów.

Starting today, we're testing a new program (Not A Bot) in New Zealand and the Philippines. New, unverified accounts will be required to sign up for a $1 annual subscription to be able to post & interact with other posts. Within this test, existing users are not affected.



