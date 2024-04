Elon Musk oszalał? Pisanie na X będzie płatne

Już niebawem dostęp do platformy X (dawnego Twittera) może zostać mocno ograniczony. Elon Musk potwierdził plan wdrożenia opłat dla nowych użytkowników. Mają one pomóc w walce z nękającymi serwis botami.

O swoich planach miliarder poinformował w jednym z postów na łamach serwisu. Plan zakłada, że użytkownicy będą mogli założyć konto na X bezpłatnie, tak jak do tej pory, jednak publikowanie treści będzie wymagało uiszczenia odpowiedniej opłaty. Nie wiemy, ile miałaby ona wynosić. Plotki mówiły o opłacie rzędu 1 dolara na rok dla niezweryfikowanych użytkowników.

Unfortunately, a small fee for new user write access is the only way to curb the relentless onslaught of bots.



Current AI (and troll farms) can pass “are you a bot” with ease.