Wyszukiwarka Google powie więcej o wynikach wyszukiwania

Użyteczność wyszukiwarki Google stoi na tak wysokim poziomie, że czasami nawet nie trzeba przechodzić na żadną inną stronę i już masz odpowiedź na nurtujące Cię pytania. Będzie jeszcze bardziej hermetycznie – przed przejściem na jakąś stronę będzie można zobaczyć informacje o stronie, z której pochodzi wynik.

Nowość w wyszukiwarce Google jest wprowadzana w USA i w angielskiej wersji wyszukiwarki. Funkcja będzie dostępna w aplikacji mobilnej, na stronie mobilnej i na desktopie.

By dowiedzieć się więcej o stronie wyświetlonej w wynikach wyszukiwania, trzeba będzie dotknąć (lub kliknąć) ikonę menu obok wybranego wyniku. Powinno to pomóc wstępnie odsiać źródła informacji, na których nie można polegać… o ile nie boisz się zaufać Wikipedii. Na pewno będzie to ogromna pomoc, jeśli w poszukiwaniu informacji zawędrujesz na zupełnie nieznane Ci portale. Można też zignorować strony, które nie mają zaimplementowanego bezpiecznego połączenia.

W polu z informacjami o źródle wyników będzie można zobaczyć między innymi jej opis. Dla wielu większych portali będzie to opis pochodzący z zasobów Wikipedii. Nie jest to źródło, któremu zaufałby infobroker, ale chwilowo nie mamy do dyspozycji nic lepszego. Jeśli opis dla strony nie istnieje, w tym miejscu będzie można zobaczyć inne informacje, do których ma dostęp Google, na przykład data pierwszego indeksowania strony przez roboty Google czy pochodzenie informacji z wewnątrz zasobów Google – na przykład Google Maps, jeśli szukasz jakiejś firmy.

