Więcej, więcej serwisów: Paramount+ startuje 4 marca

Netflix, HBO Go/Max, Amazon Prime, Disney+... Teraz do kompletu dołącza Paramount+. Oczywiście z całkowicie osobną ofertą. Nowy serwis wystartuje 4 marca.

Na rynku SVOD jest naprawdę tłoczno. Szczególnie kiedy mówimy o najbardziej nasyconym pod tym względem miejscu, czyli Ameryce Północnej. Już czwartego marca zadebiutuje oficjalnie Paramount+, gdzie tańszy pakiet będzie kosztował 4,99 USD. Będzie on zawierał reklamy, ale zagwarantuje dostęp do ligi futbolu NFL oraz innych wybranych transmisji sportowych. Pakiet będzie też obejmował kanały CBSN oraz CBS News. W kwestii rozrywki użytkownik będzie mógł się cieszyć ponad trzydziestoma tysiącami odcinków różnych seriali i programów. Jest tylko jeden ważny szczegół - ten pakiet będzie dostępny od czerwca. Dostęp do pełnej oferty będzie natomiast kosztował 9,99 dolarów miesięcznie.

Czwartego marca serwis wystartuje w USA, Kanadzie oraz krajach Ameryki Łacińskiej. Trzy tygodnie później Paramount+ zadebiutuje w o wiele bliższych nam krajach, takich jak Szwecja i Dania. Mieszkańcy pierwszego z krajów będą płacili 69 SEK miesięcznie, natomiast drugiego - 59 DKK. W połowie roku z usługi będą mogli skorzystać również mieszkańcy Australii. Nie wiadomo jeszcze kiedy przyjdzie czas na Polskę.

Źródło tekstu: variety, wł