Wiadomości Google zwariowały przez nowy rok

Użytkownicy Wiadomości Google, czyli standardowej aplikacji Androida do wysyłania SMS-ów, donoszą o problemach. Appka zwariowała z powodu nowego roku.

Możecie o tym nie wiedzieć, ale aplikacja Wiadomości Google pozwala zaplanować datę i godzinę wysłania SMS-a. Niektórzy użytkownicy donoszą, że appka zwariowała i nie radziła sobie z datami po Nowym Roku.

Niektórzy z wyprzedzeniem planowali wysłanie noworocznych życzeń w aplikacji Wiadomości Google. W tym celu wybierali, kiedy SMS ma zostać wysłany. Jednak nie u wszystkich okazało się to możliwe. Aplikacja nie pozwalała na wysłanie wiadomości z datą ustawioną na 1 stycznia, twierdząc, że jest ona nieprawidłowa.

U niektórych zadziałało ustawienie wysyłki "na jutro" bez wskazywania konkretnej daty, ale to podobno nie u wszystkich rozwiązywało problem. Na szczęście wygląda na to, że była to tylko tymczasowa usterka, bo dzisiaj wysyłanie wiadomości z późniejszą datą jest już możliwe.

Nie wiadomo, z czego wynikał problem. Natomiast nie wpływał on na inne aplikacje Google'a, w tym Gmaila, który również pozwala zaplanować późniejszą wysyłkę e-maila.

