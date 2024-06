Google: lepiej to włącz, bo inaczej zablokujemy ci część wiadomości

Aplikacja Wiadomości Google będzie ścigać wszystkich niechętnych do korzystania z RCS. Dezaktywacja protokołu może sprawić, że będziecie usuwani z czatów grupowych.

Wiadomości Google to jedna z aplikacji, z których możemy rozsyłać chociażby nasze SMSy. Ale jej popularność polega także na wykorzystaniu protokołu RCS. Umożliwia on dostęp do takich przydatnych funkcji jak potwierdzenie odczytu wiadomości, szyfrowanie end-to-end czy możliwość uczestniczenia w czatach grupowych RCS. Teraz jednak dezaktywacja protokołu będzie najprawdopodobniej wiązać się z utratą dostępu do tej ostatniej opcji.

Niepokojący komunikat

Do tej pory rezygnacja z RCS nie wiązała się z usunięciem z czatów grupowych. Jak wskazuje Tom’s Guide, oznaczało to jedynie przełączenie się w tryb SMS/MMS, co oznaczało ograniczone funkcje jak chociażby brak reakcji emoji czy ankiet, ale wciąż można było z tego jakoś korzystać. Wygląda jednak na to, że to trzeba o tym pisać już tylko w trybie przeszłym.

Zwiastuje to niepokojące odkrycie w najnowszej wersji beta aplikacji. AssembleDebug miał tam natrafić na komunikat ostrzegawczy skierowany do osób, który wyłączyły RCS. Wymienia się tam funkcje, które nie będą dostępne po dezaktywacji protokołu. Poza informacją o braku możliwości przesyłania zdjęć i filmów, czy rozmów z Gemini pojawia się tam również komunikat o usunięciu ze wszystkich czatów grupowych w ciągu 30 dni. A zatem jeśli nie włączycie ponownie RCS w ciągu miesiąca, musicie się z nimi pożegnać. Na razie komunikat ten pojawia się wyłącznie w najnowszej wersji beta aplikacji Google. Nie wiadomo czy na pewno trafi on do ogólnodostępnej wersji ani kiedy mogłoby to nastąpić.

