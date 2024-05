Wiadomości Google z irytującym błędem. Też się z tym spotkałeś?

Niektórzy użytkownicy Wiadomości Google doświadczyli pewnego błędu na własnej skórze. Zamiast GIF-a otrzymali dziwnie zniekształcony, nieruchomy obraz z brakującymi pikselami.

Błąd dotyczący niektórych użytkowników Wiadomości Google nie jest może jakiś poważny, ale może okazać się dość irytujący. Pliki GIF wysyłane z iPhone'ów zamieniają się w zniekształcone nieruchome obrazy o kiepskiej jakości. Błąd z wyświetlaniem obrazów pojawił się na Pixelach, Samsungach i innych telefonach z Androidem.

Wiadomości Google co jakiś czas są aktualizowane, co bardzo cieszy użytkowników. Nowe narzędzie do edycji już wysłanych wiadomości, z pewnością okaże się niesamowicie przydatne. To nie ulega wątpliwości. Jednak, aby to była pełna radość i satysfakcja z korzystania, aplikacja musi działać sprawnie.

Tymczasem, w dalszym ciągu są zgłaszane błędy aprops wdrożenia nowej funkcji. Nadal, w wielu przypadkach, Pliki GIF wysłane z iPhone'ów, zamieniają się w dziwne obrazy, z brakującymi pikselami.

Błędne GIF-y były wysyłane z iPhone w postaci MMS-ów. Błędy nie pojawiały się za każdym razem, ale tylko w niektórych przypadkach.

Jak naprawić błąd z GIF-ami w Wiadomościach Google?

Jeśli akurat ciebie dotyczy ten błąd, być może ten tekst wyda ci się pomocny. W oczekiwaniu na aktualizację, która naprawi wspomniany błąd, można zastosować pewną wskazówkę, którą doradziła społeczność Reddita. Można samodzielnie wyłączyć funkcję przyspieszającą wysyłanie zdjęć.

Otwórz Wiadomości Google

Kliknij w swój awatar i wybierz Ustawienia aplikacji Wiadomości

Wyłącz opcję Szybsze wysyłanie zdjęć

Jeśli to nie pomoże, użytkownicy Reddita mają inne porady, ale są one nieco bardziej radykalne i skomplikowane. Wiążą się one z przywróceniem ustawień fabrycznych. Jeśli "ustawienia fabryczne" brzmią to dla ciebie jak ostateczność, to lepiej poczekaj na wdrożenie poprawki przez oficjalnego producenta aplikacji.

