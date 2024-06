Wiadomości Google - zniknęło coś przydatnego. Błąd?

Najnowsza aktualizacja Wiadomości Google wprowadziła bardzo dziwną zmianę. Przestały być wyświetlane "wersje robocze" wiadomości. Bardziej wygląda to na błąd niż na ulepszenie.

Wiadomości Google to dość popularna aplikacja do komunikacji. Umożliwia użytkownikom Androida rozmowę za pomocą RCS i praktycznych funkcji chat-u. Jednak, ostatnio w tej popularnej usłudze wystąpiło kilka błędów. Chociażby zniekształcone obrazy na iPhone'ach. Tymczasem, teraz przyszła kolej na "wersje robocze", które nagle przestały być widoczne.

W momencie, kiedy pozostawisz "wersję roboczą" w Wiadomościach Google, powiązana rozmowa pojawia się na górze listy różnych dyskusji. Wyświetla się "wersja robocza", która przypomina użytkownikowi, że czeka na niego niedokończony tekst.

Ostatnia wersja aktualizacji (20240521_00_RC01) spowodowała, że wyświetlana wzmianka "wersja robocza" zniknęła. Rozmowy z pewnością nadal są wyświetlane na górze, ale już bez tej wygodnej przypominajki. Zamiast tego widzimy tylko ostatnią otrzymaną lub wysłaną wiadomość. Podczas przeglądania listy dyskusji okazało się też, że zniknęła wzmianka o naszym szkicu.

Błąd czy celowe działanie?

Trudno sobie wyobrazić, aby okazało się to jakimś ulepszeniem. Wygląda to bardziej na błąd, ale póki co można jedynie spekulować lub z cierpliwością czekać na kolejną aktualizację.

