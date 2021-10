WhatsApp z masą nowości. Słowo, coś musi Cię ucieszyć

WhatsApp przeżywa ostatnimi dniami mały renesans. Efekty ciężko nazwać rewolucyjnymi, ale zestaw pomniejszych zmian, zebrany w całość, widocznie wpływa na UX komunikatora.

WhatsApp jako najpopularniejszy komunikator świata, aktualnie notujący ponad 2 mld aktywnych użytkowników w skali miesiąca, nie może rzecz jasna spocząć na laurach. I nie spoczywa, czego obrazowym dowodem są częste usprawnienia w zakresie funkcjonalności, jak choćby rozszerzenia w zakresie znikających wiadomości.

Tym razem jednak sprawa jest o tyle nietypowa, że w minionym tygodniu wydano nie jedną, lecz aż cztery wersje beta, i to dla samego Androida. Przy czym każda z nich może pochwalić się czymś ekstra. Zatem, po kolei.

WhatsApp: cztery bety, cztery nowości

Zaczęło się od wydania numer 2.21.22.1, gdzie zmodyfikowany został edytor zdjęć. Nowością jest pojawienie się opcji cofnij, która pozwala wycofać ostatnią zmianę z edytowanej grafiki bez potrzeby całościowego resetowania projektu.

Dalej – 2.21.22.3. Tu z kolei dodano odtwarzacz multimediów w systemie obraz w obrazie. Zasadniczo, opcja działa tak, że w momencie otrzymania w rozmowie linku do serwisu udostępniającego treści wideo, np. YouTube'a, materiał można odpalić nie wychodząc z okna rozmowy. Jako nakładkę w jednym z narożników ekranu smartfona. A na tym nie koniec.

Idąc jeszcze dalej, w wydaniu 2.21.22.5 znajdziemy pięć nowych zestawów naklejek, przeznaczonych do, jak deklarują twórcy, dokonywania transakcji online. Pakiet pozwala na poproszenie w graficzny sposób o m.in. zapłatę lub zwrot pożyczki.

Wreszcie, wersja 2.21.22.6 to ponownie opcja cofania, ale tym razem w obrębie statusów. Jeśli z jakimś się pospieszysz, to jednym kliknięciem możesz go anulować.

Źródło zdjęć: Unsplash (Adem AY)

Źródło tekstu: WhatsApp, oprac. własne