WhatsApp z reklamami? Jest oficjalne potwierdzenie

WhatsApp z reklamami powoli staje się faktem. Chociaż dotąd firma Meta zaprzeczała takim planom, z wypowiedzi Willa Cathcarta, dyrektora WhatsApp, wynika, że jednak jest to możliwe.

O wprowadzeniu reklam do komunikatora WhatsApp mówi się już od co najmniej trzech lat, ale dotąd doniesienia te pozostawały w sferze plotek. Temat powrócił dwa miesiące temu, gdy o testach reklam w WhatsApp donosił „Financial Times”. Will Cathcart, szef zespołu pracującego nad komunikatorem, szybko temu zaprzeczył. Teraz jednak sam przyznaje, że Meta myśli o wprowadzeniu takiego rozwiązania, chociaż nie w takiej formie, jak sugerował „Financial Times”.

Amerykańska gazeta opisywała, że reklamy w WhatsApp będą wyświetlały się między czatami ze znajomymi. Will Cathcart temu zaprzeczył, ale rozwinął temat w wywiadzie dla jednego z brazylijskich serwisów. Szef WhatsApp wykluczył reklamy w zakładce z czatami, bo – jak wyjaśnił – zdaje sobie sprawę, że użytkownicy tego po prostu nie chcą i nie zaakceptują. Brazylijscy dziennikarze zadali mu więc pytanie, czy reklamy nigdy nie pojawią się w WhatsApp i tu odpowiedź była już nieco inna.

Cathcart przyznał, że jest to możliwe, ale treści tego typu będą wyświetlać się w innym miejscu – a konkretnie w zakładce Aktualizacje, gdzie obecnie znajdują się Statusy i wprowadzone kilka miesięcy temu Kanały, w Polsce dostępne od września. Jest to sekcja całkiem oddzielona od czatów, więc użytkownicy, którzy korzystają tylko z funkcji komunikatora, nie będą narażeni na niechciane treści.

Statusy to sposób na udostępnianie znajomym ulotnych relacji, które znikają po 24 godzinach. Z kolei w Kanałach WhatsApp użytkownicy mogą śledzić aktualności i powiadomienia od ulubionych twórców, organizacji czy drużyn sportowych. Cała zakładka Aktualizacje może faktycznie okazać się dla firmy Meta atrakcyjnym miejscem do sprzedaży reklam.

Will Cathcart wyjaśnił, że potencjalnych sposobów na monetyzację WhatsApp jest więcej. Niektóre kanały mogą pobierać dodatkowe opłaty za subskrypcję, mogą być też przeznaczone wyłącznie dla płatnych członków. Twórcy kanałów mogą też je promować – właśnie za pomocą dodatkowych reklam.

Szef WhatsApp nie podał terminu wprowadzenia tej kontrowersyjnej nowości, ale z jego wypowiedzi wynika, że prace nad tą funkcją już trwają.

Źródło zdjęć: Shutterstock, WhatsApp

Źródło tekstu: 4gnews.pt