WhatsApp szykuje kolejne zmiany. Pożyczył pomysł

WhatsApp sprawdza kolejne nowości. Wśród nich są znajome kontrolki odtwarzania filmów.

WhatsApp dostanie nowe kontrolki odtwarzanie filmów. Testerzy z dostępem do wersji beta aplikacji dostali właśnie nowe sterowanie. WhatsApp pożycza sterowanie od YouTube’a Testerzy mogą skorzystać ze znajomego schematu sterowania filmem. Odtwarzacz otrzymanych fillmów ma możliwość uruchomienia odtwarzania i wstrzymania, a po dotknięciu obrazu pokaże też pasek postępu z możliwością przewinięcia materiału. W wersji testowej 2.23.24.6 WhatsAppa jest także gest pozwalający przejść o kilka sekund do przodu lub do tyłu. Wystarczy dwukrotnie stuknąć odpowiednio prawą lub lewą część podglądu. To znacznie łatwiejsze, niż przesuwanie palcem po małym pasku postępu, jeśli chcesz uważniej przyjrzeć się kilku sekundom lub ponownie usłyszeć niezrozumiałe słowo.

Nie wiemy jeszcze kiedy nowość trafi do WhatsAppa w wersji stabilnej. Wiemy za to, że komunikator czekają spore zmiany wizualne i użytkowe. To może być jedna z nich.

Profil dla znajomych i dla całej reszty

Kolejną ciekawą zmianą będzie profil widoczny dla wszystkich osób spoza bliskiego kręgu znajomych. Będzie można ustawić alternatywne zdjęcie i pseudonim na swoim profilu. Będą one widoczne dla wszystkich, którzy nie dostaną pozwolenia na obejrzenie prywatnych informacji.

To niezły kompromis między ukryciem wszystkiego i pokazywaniem wszystkiego całemu światu. Docenią to osoby korzystające z WhatsAppa i prowadzące swój biznes na tym samym numerze telefonu.

Ta nowość również jest już testowana.

