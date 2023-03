WhatsApp uległ. Obiecuje przestrzegać prawa

Komisja Europejska informuje, że WhatsApp zgadza się w pełni przestrzegać unijnych przepisów, lepiej informować użytkowników oraz szanować ich decyzje dotyczące aktualizacji umów.

W wyniku dialogu z unijnymi organami ochrony konsumentów i Komisją Europejską, którego koordynatorem była szwedzka Agencja ds. Konsumentów oraz irlandzka Komisja ds. Konkurencji i Ochrony Konsumentów, WhatsApp zobowiązał się do większej przejrzystości w zakresie zmian warunków świadczenia usług. Ponadto firma ma ułatwić użytkownikom odrzucanie aktualizacji, jeżeli nie zgadzają się z nimi, i wyraźnie wyjaśni, kiedy odrzucenie spowoduje, że użytkownik nie będzie już mógł korzystać z usług WhatsApp.

WhatsApp potwierdził również, że dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim ani innym przedsiębiorstwom Meta do celów reklamowych – również Facebookowi.

Cieszę się, że WhatsApp zobowiązał się do zmiany swoich praktyk i przestrzegania przepisów UE. Zobowiązanie polega na informowaniu użytkowników o wszelkich zmianach w umowie i szanowaniu ich decyzji, czyli niezadawaniu tego samego pytania przy każdym otwarciu aplikacji. Konsumenci mają prawo rozumieć, na co się zgadzają i co konkretnie oznacza ich wybór. W ten sposób mogą sami zdecydować, czy nadal chcą korzystać z danej platformy.

– powiedział Didier Reynders, komisarz UE d.s. wymiaru sprawiedliwości

Sieć współpracy w zakresie ochrony konsumentów (CPC) wysłała pierwsze pismo do WhatsAppa w styczniu 2022 roku po zawiadomieniu otrzymanym od Europejskiej Organizacji Konsumentów (BEUC) i ośmiu jej stowarzyszeń członkowskich o domniemanych nieuczciwych praktykach przy aktualizacji przez WhatsAppa warunków świadczenia usług i polityki prywatności. W czerwcu 2022 roku sieć CPC wysłała do WhatsAppa drugie pismo, w którym powtórzyła swoją prośbę o jasne informowanie konsumentów o modelu biznesowym WhatsAppa, a w szczególności co do tego, czy WhatsApp uzyskuje przychody z polityki handlowej w zakresie danych osobowych użytkowników. Po rozmowach między siecią CPC, Komisją Europejską i WhatsAppem przedsiębiorstwo potwierdziło, że nie udostępnia danych osobowych użytkowników do celów reklamowych.

Zobowiązania WhatsAppa

W przypadku aktualizacji polityki w przyszłości WhatsApp:

wyjaśni, jakie zmiany zamierza wprowadzić do umów zawieranych z użytkownikami i w jaki sposób mogą one wpłynąć na ich prawa,

uwzględni możliwość odrzucenia zaktualizowanych warunków świadczenia usług, która będzie tak samo wyeksponowana jak możliwość przyjęcia warunków,

zapewni możliwość odrzucenia powiadomień o aktualizacjach lub opóźnienia przejrzenia przez użytkownika wprowadzonych zmian, a także będzie respektować decyzje użytkowników i nie będzie wysyłać wielokrotnych powiadomień.

Sieć CPC będzie aktywnie monitorować realizację zobowiązań przez WhatsApp przy okazji wszelkich przyszłych aktualizacji polityki i, w razie potrzeby, będzie egzekwować przestrzeganie przyjętych zobowiązań, również przez nakładanie grzywien.

Z badania przeprowadzonego niedawno przez Komisję Europejską i akcji kontrolnej CPC wynika, że wiele przedsiębiorstw korzysta ze „zwodniczych interfejsów”, w których na przykład rezygnacja z usługi jest znacznie trudniejsza, niż jej zamówienie.

Źródło zdjęć: Diego Thomazini / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Komisja Europejska