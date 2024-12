WhatsApp z ważnymi nowościami. Dotyczą kluczowej funkcji

WhatsApp zapowiedział gamę nowość dla funkcji, która jest coraz częściej wykorzystywana przez użytkowników komunikatora. Mowa o połączeniach wideo.

WhatsApp to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Chociaż używany jest głównie do rozmów tekstowych, to coraz większą popularnością cieszą się połączenia głosowe oraz wideo. WhatsApp przyznał, że to aż 2 mld połączeń każdego dnia. Właśnie dlatego aplikacja doczekała się kilku nowości z tym związanych.

WhatsApp ulepsza rozmowy wideo

Na oficjalnym blogu WhatsAppa pojawiła się informacja na temat nowości wprowadzonych do rozmów wideo. Dotyczą one zarówno aplikacji w wersji mobilnej, jak i wersji na komputery. Zdecydowanie najważniejszą kwestią jest lepsza jakość połączeń. Od teraz mają one oferować wyższą rozdzielczość, wyraźniejszy obraz, a samo połączenie ma być niezawodne.

Pozostałe nowości to:

Łatwiejszy wybór uczestnik rozmowy — nawet na czatach grupowych możesz teraz wybrać, do jakich konkretnych osób chcesz zadzwonić, nie przeszkadzając pozostałym użytkownikom.

— nawet na czatach grupowych możesz teraz wybrać, do jakich konkretnych osób chcesz zadzwonić, nie przeszkadzając pozostałym użytkownikom. Nowe efekty rozmów wideo — pozwalają wybrać ciekawe efekty, nakładane na obraz wideo (np. uszy psa itp.)

— pozwalają wybrać ciekawe efekty, nakładane na obraz wideo (np. uszy psa itp.) Lepsze połączenia na komputerze — aplikacja WhatsApp na komputery doczekała się ulepszonych połączeń. W zakładce "połączenia" znajduje się wszystko, co jest potrzebne do rozpoczęcia rozmowy.

