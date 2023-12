Używasz WhatsApp? Wypatruj nowej funkcji i powiedz o niej znajomym

WhatsApp wkrótce zyska kolejne usprawnienie. Chodzi o wspólne słuchanie muzyki podczas połączeń wideo. Nowość niesie ze sobą większy potencjał, niż można podejrzewać.

Nowości w komunikatorze WhatsApp pojawiają się niemal co kilka dni, choć część z nich to funkcje w wersji testowej, które mogą doczekać się realizacji w bliższej lub dalszej przyszłości. Jedną z nich jest usprawnienie dostrzeżone w WhatsApp beta dla Androida 2.23.26.18. Wcześniej podobna nowość została też odkryta w testowym wydaniu komunikatora dla iOS.

Z analizy nowej bety WhatsApp, która przeprowadził serwis WaBetaInfo, wynika, że twórcy komunikatora planują dodać do niego funkcję, która umożliwi uczestnikom połączenia wideo wspólne słuchanie nagrań muzycznych i wideo w czasie rzeczywistym.

Nowa funkcja ma działać w sytuacji, gdy między użytkownikami WhatsApp trwa połączenie wideo oraz włączona jest funkcja udostępniania ekranu. Dzięki planowanemu usprawnieniu uczestnicy konwersacji będą mogli w ten sam sposób jednocześnie słuchać nagrania muzycznego lub klipu wideo. Osoba, która udostępni w ten sposób multimedia ze swojego urządzenia, będzie mogła przekazywać praktycznie każdy odtwarzany dźwięk. Opcja ta nie będzie jednak możliwa w zwykłych połączeniach głosowych ani w połączeniach wideo z wyłączonym dźwiękiem.

Po co w ogóle korzystać z takiej funkcji? Jakie są intencje twórców, można się na razie tylko domyślać, ale raczej nie chodzi tylko o to, by podczas rozmowy WhatsApp dostarczyć sobie więcej rozrywki, co oczywiście też ma potencjał. Nowość w komunikatorze może się natomiast przydać w pracy i nauce zespołowej, podczas realizacji wspólnych projektów multimedialnych, prezentacji czy nawet grupowych wykładów i konferencji. Uczestnicy spotkania będą mogli łatwo odsłuchiwać nagrania w czasie rzeczywistym, a później o nich dyskutować, planując zmiany w projekcie czy zadając związane z nim pytania.

Nowa funkcja pozostaje na razie we wczesnej fazie rozwoju, więc jej ostateczny kształt i zakres możliwości mogą się zmienić. Nie wiadomo też, kiedy ostatecznie trafi do stabilnego wydania komunikatora, jednak na pewno nastąpi to już w nowym roku.

Źródło zdjęć: Shutterstock, WaBetaInfo

Źródło tekstu: WaBetaInfo