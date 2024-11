WhatsApp udoskonala ważną czynność. Będzie szybciej

WhatsApp chce być jeszcze bardziej prosty i intuicyjny w obsłudze. Teraz pracuje nad polem tekstowym czatu i dodawaniem do niego skrótów. Będą aż trzy obok siebie. Tłoczno, czy jednak praktycznie?

WhatsApp - trzy skróty w polu tekstowym czatu

Wersja beta WhatsApp na Androida 2.24.24.16 przywraca skrót do kamery w polu tekstowym czatu. Dzięki temu, pole tekstowe będzie zawierało nie tylko skrót do aparatu i galerii, ale także opcję załączników.

WhatsApp to jedna z naszych ulubionych aplikacji do przesyłania wiadomości tekstowych i mimo wielu alternatyw na rynku, to część użytkowników i tak powraca do WhatsApp'a. Niestety, mimo, że udostępnianie multimediów jest opcją, z której bardzo często korzystamy, to na WhatsApp'ie nadal wymaga ona trochę wysiłku. Sam dostęp do galerii telefonu z czatu nie jest taki prosty, jaki mógłby być. Ale WhatsApp pracuje nad udoskonaleniem tego procesu. Udostępnił ostatnio dedykowany skrót w polu tekstowym, który prowadzi bezpośrednio do biblioteki zdjęć. Jednak, odbyło się to kosztem istniejącej opcji aparatu. Kolejna wersja beta aplikacji została stworzona po to, aby to jeszcze ulepszyć.

WhatsApp ponownie wprowadza skrót do aparatu w polu tekstowym, ale obok ostatnio dodanego skrótu do galerii. Trzeba przyznać, że razem z opcją dodania załącznika, wygląda to trochę tłocznie. Ale wiele ułatwia. Niektórzy użytkownicy mogą być zadowoleni z umieszczenia obok siebie trzech tak ważnych skrótów.

Jeszcze niewiele osób, będzie w stanie zauważyć u siebie tę zmianę. Najprawdopodobniej będzie ona udostępniana szerzej w przeciągu nadchodzących tygodni, a nawet miesięcy. Ponieważ faza testów trwa w najlepsze, być może nie będzie to jeszcze ostateczna wersja.

Źródło zdjęć: wisely / Shutterstock.com

Źródło tekstu: androidpolice.com