WhatsApp, Signal i Telegram? Nie ufaj żadnemu z nich. Szwajcaria ma coś lepszego

Szwajcaria zakazuje używania WhatsAppa, Signala i Telegramu w swoim wojsku. Są zbyt niebezpieczne. Jest jednak bezpieczna alternatywa - to Threema.

Raczej nikt nie łudzi się, ze WhatsApp to bezpieczny komunikator. Należąca do firmy Meta (czyli właściwie Facebooka) aplikacja dopiero od niedawna zresztą próbuje sprawiać takie wrażenie. Co innego jednak, jeśli chodzi o komunikatory Signal i Telegram. Oba walczą o miano tej najbezpieczniejszej opcji. Przedstawiciele obu zresztą lubią się wzajemnie oskarżać. Telegram oskarża Signal o nadzwyczaj chętną współpracę z służbami USA. Signal twierdzi natomiast, że Telegram nie jest tak niezależny od Rosji jak mówi. Kto ma rację? Szwajcaria wierzy i jednym, i drugim.

WhatsApp, Telegram i Signal mają iść precz. Tylko Threema może zostać

Jak donosi RTS.ch (Radio i Telewizja Szwajcarii) wojskowi Szwajcarii dostali zakaz używania tych komunikatorów. Żadnego WhastAppa, żadnego Signala i nici z Telegramu. Amerykańskie komunikatory podlegają bowiem Cloud Act. Prawo to daje amerykańskim władzom wgląd w dane przechowywane na tamtejszych serwerach. Telegram co prawda oficjalnie ma siedzibę w Dubaju, jednak lepiej dmuchać na zimne. Czy to znaczy, że szwajcarscy wojskowi nie mogą mieć żadnego komunikatora? Mogą. Jeden konkretny. To Threema. Jest ona oprogramowaniem szwajcarskim i serwery znajdują się jedynie na terytorium Szwajcarii. Siedziba jest w kantonie Schwytz, a z aplikacji korzysta na świecie 8 milionów osób. Taki wybór nie dziwi - to zdecydowanie najbezpieczniejsza opcja dla Szwajcarów. To co? Czas na masowy powrót na GG? Oczywiście, jakby wprowadził odpowiednie zabezpieczenia...

Zobacz: WhatsApp i Signal zmieszane z błotem. Lećcie po popcorn, bo jest zadyma

Zobacz: WhatsApp dostaje lekcję pokory. Ludzie uciekają w szaleńczym tempie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: rts.ch