WhatsApp pozwoli na oficjalne przenoszenie historii rozmów między iOS i Androidem

Niedługo WhatsApp wprowadzi jedno z wyczekiwanych udogodnień przez użytkowników. Pomoże ono w przenoszeniu danych pomiędzy telefonami z Androidem oraz iOS.

Żyjemy w erze mediów społecznościowych i komunikatorów, a wiele osób korzysta nawet z kilku naraz. WhatsApp to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. To jednocześnie obok TikToka najchętniej pobierana aplikacja w historii. Nic dziwnego zatem, że kolejne aktualizacje tej aplikacji wzbudzają tyle emocji. Ostatnio mogliśmy obserwować na przykład próbę zmiany polityki prywatności na o wiele mniej przyjazną użytkownikom.

Teraz okazuje się, że zmiana będzie z gatunku tych bardzo mile przyjętych. Użytkownicy chcący dokonać migracji pomiędzy systemami Android oraz iOS do tej pory musieli opierać się na rozwiązaniach nieoficjalnych. Często próba takiego przeniesienia historii rozmów przypominała drogę przez mękę. Teraz jednak WhatsApp już testuje nowe usprawnienia, które pomogą to zrobić w sposób oficjalny. Twórcy pracują nad korzystaniem z komunikatora na różnych urządzeniach jednocześnie i przenosiny takich danych to część wysiłków. Wszyscy powinni zatem z ustęsknieniem wyczekiwać aktualizacji aplikacji.

Źródło tekstu: wabetainfo.wł