Uwaga, uwaga! WhatsApp chce, abyś płacił

Na całe szczęście, nie za niego, lecz poprzez. Ale kierunek rozwoju komunikatora jest oczywisty, co dobitnie wykazują ostatnie ruchy twórców.

Płatności WhatsApp to usługa, która dostępna jest już od 2018 roku, choć niewielu może zdawać sobie z tego sprawę. Pierwotnie bowiem system ten dostępny był wyłącznie w Indiach i dopiero w maju br., i to nie bez problemów, trafił do kolejnej lokalizacji, w dodatku dalej dla Europejczyków dość egzotycznej - Brazylii. Niemniej coraz więcej poszlak wskazuje, że to dopiero początek i WhatsApp Pay może wkrótce tempa.

W najnowszej becie WhatsAppa na Androida, oznaczonej numerem 2.21.17, funkcja płatności w obsługiwanych lokalizacjach została przeniesiona z przybornika opcji czata do głównego okna rozmowy. Niby drobiazg, ale zauważalnie wpływający na ekspozycję.

Co jednak ciekawsze, na oficjalnej stronie komunikatora w sekcji WhatsApp Pay od jakiegoś czasu widnieje komunikat, że firma pracuje nad uruchomieniem wspomnianych płatności w kolejnych regionach. Jakich, nie jest jasne i równie dobrze może być to tylko kurtuazyjny ukłon, ale tu z kolei na scenę wkraczają plotki.

Testy w Meksyku, spór w Brazylii

Wiadomo, że usługę testowano na bardzo ograniczonej puli klientów w Meksyku, ale testy zostały zakończone i słuch po nich zaginął. Tak jakby - bo według doniesień BBC z czerwca 2020 r. firma jest zadowolona z efektów i chce procedować temat. Między wierszami pojawiła się też Indonezja. Tylko, od tamtej pory nowych informacji z wiarygodnych źródeł nie ma.

Pytanie też, ile z tych planów w ogóle uda się wdrożyć i nie chodzi tu o chęci WhatsAppa, lecz organy regulacyjne. W Brazylii na przeszkodzie WhatsApp Pay długo stał Bank Centralny, który zarzucał twórcom zielonego komunikatora brak przejrzystości i próbę monopolizacji rynku. Zresztą, z tego samego względu usługa nawet w macierzystych Indiach obsługuje tylko 5 spośród 155 instytucji bankowych i parabankowych, a rozmowy o ewentualnej ekspansji stale się przeciągają.

WhatsApp lokalizacje płatności wybiera nieprzypadkowo: Indie i Brazylia to dwa największe zagłębia użytkowników tego właśnie komunikatora, szacowane łącznie na blisko pół miliarda aktywnych użytkowników. Meksyk i Indonezja również łapią się do pierwszej piątki, dorzucając po około 70-75 mln ludzi. To siłą rzeczy nie podoba się obecnym pośrednikom płatności, którzy obawiają się odpływu do nowej konkurencji.

Zobacz: WhatsApp poszedł po rozum i wraca z wyczekiwaną zmianą

WhatsApp Pay - jak to działa?

We front-endzie system płatności WhatsAppa pozwala na dokonywanie transferów gotówki w oknie rozmowy, pomiędzy użytkownikami obecnymi w konwersacji. Identyfikatorem jest tym samym numer telefonu, podobnie jak w przypadku dostępnych w Polsce przelewów na telefon. Logistyką kieruje natomiast aplikacja komunikatora, która wykorzystując podpiętą kartę, wysyła polecenie na interfejs UPI, czerpiąc z tego tytułu prowizję. Ot, summa summarum to kolejny pośrednik, ale tym razem o przeogromnym zasięgu. Jak nigdy wcześniej.

A co dalej? - zapytacie. Tego w chwili obecnej nie wiemy, ale wątpliwe jest, by Facebook chciał łatwo odpuścić tak intratny sektor rynku. Znaczy, coś wisi w powietrzu i pewnie o WhatsApp Pay jeszcze nie raz i nie dwa usłyszymy.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pexels (Alok Sharma)

Źródło tekstu: WABetaInfo, BBC, TechCrunch, oprac. własne