WhatsApp ułatwia logowanie. Dotknij i po sprawie

WhatsApp wprowadza nowość dla użytkowników komunikatora na Androidzie – Passkeys, czyli logowanie się za pomocą kluczy dostępu. Później rozwiązanie trafi także do iOS.

Twórcy komunikatora WhatsApp testowali logowanie się za pomocą kluczy dostępu już co najmniej od miesiąca, gdy taka funkcja pojawiła się w wersji beta komunikatora. Teraz jednak na profilu WhatsApp na X pojawiła się informacja o oficjalnym debiucie nowego usprawnienia:

Użytkownicy Androida mogą łatwo i bezpiecznie logować się ponownie za pomocą kluczy. Tylko twoja twarz, odcisk palca lub PIN odblokowują twoje konto WhatsApp.

W tej wiadomości zawiera się najważniejsza informacja o wprowadzanej zmianie. Użytkownicy komunikatora nie będą musieli wprowadzać hasła, by zalogować się do WhatsApp, za to posłużą się dodatkowymi metodami – odciskiem palca, odblokowaniem twarzy lub kodem PIN. Jednocześnie nie będzie już uwierzytelniania poprzez SMS-y w celu weryfikacji tożsamości przed zalogowaniem się na konto.

Klucze dostępu to coraz częściej polecana przez dostawców usług prosta i bezpieczna alternatywa dla haseł, które zawsze mogą być wykradzione przez przestępców. Ta metoda zabezpiecza użytkowników przed phishingiem, a złoczyńcom utrudnia próby włamania się na konto. To oznacza także większą wygodę dla użytkownika, bo wystarczy na przykład odcisk palca, a logowanie zajmie sekundy. Stosowanie kluczy dostępu zaleca także ostatnio Google.

Żeby aktywować nową funkcję, trzeba zajrzeć do ustawień WhatsApp w sekcji Konto. Niestety, nowość najwyraźniej nie jest jeszcze dostępna we wszystkich regionach świata, a po aktualizacji na Androidzie do najnowszej wersji w Polsce takiej opcji tam nie ma. Prawdopodobnie będzie udostępniana stopniowo. Niektórzy użytkownicy z innych regionów, którzy taką funkcję u siebie już widzą, zgłaszają problemy z działaniem podczas próby aktywacji klucza.

Nie wiadomo także, kiedy dokładnie nowość pojawi się na iOS, lecz Meta zapowiada, że będzie dostępna w nadchodzących tygodniach lub najpóźniej miesiącach.

