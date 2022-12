Używasz WhatsApp? Tę funkcję musisz poznać

WhatsApp doczekał się niewielkiej, ale bardzo przydatnej nowości, która pozwoli cofnąć usuwanie wiadomości.

Usuwanie wysłanych wiadomości we współczesnych komunikatorach to świetna rzecz. Nie raz i nie dwa potrafi uratować skórę na przykład przed niezręczną literówką. Świetnie sprawdza się też w przypadku, gdy chcemy zachować możliwie największą prywatność, choćby wysyłając komuś poufny adres do zapamiętania. Rozmówca może się z nim zapoznać, po czym czyścimy wątek.

WhatsApp miał jednak dotąd pewną wadę. Otóż umożliwiał kasowanie wiadomości zarówno tylko u siebie, jak i u wszystkich uczestników rozmowy, ale jeśli omyłkowo wybrało się opcję numer jeden, to już nie było możliwości kasowania globalnego. Na szczęście niniejszym problem naprawiono, a przynajmniej w pewnym stopniu.

Na czym polega zmiana? – zapytacie. To proste. Wybierając opcję usuwania wiadomości wyłącznie na swoim telefonie, użytkownik dostaje 5 sekund na cofnięcie tej operacji. Gdyby więc doszło tu do przypadkowego kliknięcia, treść można bezproblemowo przywrócić, by w razie potrzeby potraktować ją zgodnie z pierwotnym zamysłem (usunąć wszędzie, edytować itd.).

Funkcja omyłkowe usunięcie, jak nazywa ją producent, pojawia się równolegle na obydwu obsługiwanych platformach mobilnych, a więc i Androidzie, i iOS. Aby z niej skorzystać, wystarczy jedynie zaktualizować aplikację w Sklepie Play bądź App Store. Tym razem nie jest wymagane odhaczenie odpowiedniej opcji w menu Ustawień, a tym bardziej żadna inna forma gimnastyki.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: guteksk7 / Shutterstock

Źródło tekstu: WhatsApp, oprac. własne