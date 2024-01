WhatsApp wyciągnie cię ze średniowiecza. Wszystko dzięki nowej opcji

WhatsApp to nie tylko najpopularniejszy komunikator świata. To też platforma społecznościowa, na której można utworzyć grupy i zorganizować wydarzenia. Śledzenie ich właśnie stało się łatwiejsze.

Społeczności i wydarzenia

Rozmowy grupowe przez WhatsApp to potężne narzędzie i dla grup znajomych i dla osób zupełnie sobie obcych, które łączą wspólne zainteresowania bądź cele. Grupy można następnie łączyć w większe społeczności, by otworzyć coś w rodzaju forum z działami. W społecznościach będzie można planować wydarzenia i będą one automatycznie przypinane w odpowiednich grupach należących do społeczności. To powinno znacznie ułatwić planowanie wspólnego czasu i oszczędzić ręcznego manipulowania wiadomościami z wydarzeniem.

Ta nowość jest już dostępne w wersji 2.24.3.20 beta komunikatora dla Androida. Wydarzenia będą widoczne także na karcie prezentującej grupy w ramach społeczności. Wydarzenie zostanie pokazane także na samej górze widoku czatu w ramach społeczności i będzie tam obecne razem z innymi przypiętymi wiadomościami. Proces nie będzie wymagał żadnych dodatkowych czynności od administratora czatu.

Trzeba tu jeszcze zaznaczyć, że tworzenie wydarzeń w Społecznościach jest rozwijane bardzo powoli i wielu testerów wciąż nie ma do niej dostępu. Trudno powiedzieć, kiedy może zostać udostępnione korzystającym z wersji beta komunikatora, co dopiero zwykłym użytkownikom.

Drobna zmiana interfejsu

Ostatnia aktualizacja wprowadza także nowy znacznik, informujący użytkowników o szyfrowaniu end-to-end rozmowy. Jego obecność jest kwestią dyskusyjną, bo komunikator i tak ma funkcje weryfikacji szyfrowania (warto z nich korzystać). Kłódka pojawiła się także na systemie iOS.

Dotknięcie nowego piktogramu pozwoli sprawdzić szczegóły szyfrowania. Przy tym warto pamiętać, że dotknięcie kontaktu również daje taką możliwość – otwiera ono szczegóły czatu i tam znajdują się odpowiednie polecenia. Trudno więc powiedzieć, czy dodatkowa kłódka jest w ogóle potrzebna. Czy może pomóc użytkownikom zapoznać się z możliwościami komunikatora, podobnie jak pomaga obecność „kłódki” przy adresie w przeglądarkach internetowych? Nie da się wykluczyć, że twórcy WhatsAppa planują zmiany w interfejsie i przeniosą funkcje sprawdzające szyfrowanie czatu „bardziej na wierzch”. Może to być też prosty eksperyment.

