WhatsApp wydoroślał, chodzi o prywatność

Ostatnio dużo piszemy o aplikacji WhatsApp. Meta, od której należy komunikator, nadrabia zaległości do konkurencji i niemal z prędkością karabinu maszynowego wprowadza kolejne nowości. Najnowsza dotyczy naszej prywatności.

Do tej pory WhatsApp pozwalał na trzy ustawienia prywatności, które decydowały o widoczności naszego zdjęcia profilowego, opisu, kiedy ostatni raz byliśmy online czy też statusu. Do wyboru mieliśmy widoczne, tylko dla kontaktów oraz schowane. Teraz komunikator wprowadza czwartą opcję, która pozwala ustawić konkretne osoby, aby nie widziały informacji na nasz temat.

Nowa możliwość działa jak czarna lista. Pozwala z kontaktów wybrać osoby, które nie mają widzieć naszego zdjęcia, opisu, statusu oraz informacji, kiedy ostatni raz byliśmy online. Wszyscy pozostałych osób, które nie trafią na taką listę, wszystko będzie nadal widoczne. Do tej pory opcja była dostępna w kanale beta, ale teraz trafia do pełnej wersji appki.

🔒 To further protect your privacy online, we’re rolling out new options to your privacy control settings 🔒



Now you can select who from your contact list can see your Profile Photo, About, and Last Seen status. For more information follow this link: https://t.co/UGMCx2n70h