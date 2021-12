Słyszysz głosy? WhatsApp Ci to niebawem załatwi

WhatsApp, po kilku mniej lub bardziej oficjalnych zapowiedziach, w końcu udostępnił wyczekiwaną przez wielu funkcję podglądu wiadomości głosowych. Dzięki temu każde nagranie może zostać przesłuchane bezpośrednio po jego zarejestrowaniu, bez konieczności wysyłki w oknie czatu. Jak poinformowano, rozwiązanie działa na wszystkich platformach, a więc Androidzie, iOS i desktopach, a ponadto dostępne jest w wersji przeglądarkowej.

Wszystko, co należy zrobić, chcąc skorzystać z nowości, to nagrać dźwięk poprzez wciśnięcie ikonki mikrofonu. Niczym dotychczas. Różnica jest taka, że w interfejsie, prócz ścieżki i pauzy, pojawi się wówczas także opcja play. Całość doskonale obrazuje oficjalna prezentacja.

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD