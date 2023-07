WhatsApp ułatwi przelotne kontakty. Znikło zbędne ograniczenie

WhatsApp ułatwi wysyłanie wiadomości do osób, których nie masz w kontaktach. Wystarczy numer telefonu.

W ostatnich tygodniach WhatsApp wprowadził nowość, która znacznie ułatwi komunikację. Dotychczas, by skontaktować się z nową osobą bądź firmą, trzeba było najpierw dodać to konto do listy kontaktów. Alternatywnie można było skorzystać z oficjalnego API WhatsAppa (click-to-chat), umożliwiającego rozpoczęcie rozmowy na przykład ze strony internetowej. Można też skorzystać z zewnętrznych aplikacji albo nawiązać kontakt z kimś z czatu grupowego, ale to już robienie mostka, by zawiązać buty.

WhatsApp ułatwia rozmowy z obcymi

Aktualnie można po prostu wyszukać numer telefonu i zacząć rozmowę. Cały proces obejdzie się bez udziału książki adresowej. Wystarczy rozpocząć nową rozmowę i wpisać numer telefonu w polu wyszukiwania. Jeśli tego numeru nie ma w Twoich książce adresowej, ale jest on zarejestrowany na WhatsAppie, możesz zacząć rozmowę.

To idealne rozwiązanie w sytuacjach, gdy prawdopodobnie już nigdy nie spotkasz tej osoby, a chcesz jej na przykład wysłać zdjęcie albo adres. Przyda się w przeróżnych sytuacjach, od wspólnych przejazdów BlaBlaCarem przez handel w internecie po nieudane randki. Koniec z corocznym sprzątaniem książki adresowej!

Zobacz: WhatsApp z ważną zmianą. Niektórym ułatwi życie

Prawdopodobnie jedyną wadą tego rozwiązania jest to, że wyszukiwanie numeru ujawni zdjęcie profilowe konta.

Nowość jest wprowadzana stopniowo w aplikacjach mobilnych dla Androida i iOS-a. Jeśli jeszcze jej nie masz, możliwe, że musisz zaktualizować komunikator albo po prostu poczekać.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: WABetaInfo