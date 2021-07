WhatsApp: możesz dołączać do rozmowy grupowej, nawet gdy zaśpisz

Od najnowszej wersji WhatsApp użytkownicy komunikatora mogą dołączać do rozmowy grupowej, nawet jeśli taka konwersacja już trwa. Jeżeli ktoś nie usłyszał dzwonka i z tego powodu przegapił połączenie, bo na przykład zaspał albo był w innym pomieszczeniu, może dołączyć do pozostałych uczestników w dowolnym momencie. Co więcej, tak długo, jak spotkanie trwa, można je opuszczać i do niego wracać bez żadnych ograniczeń.

NO MORE FOMO. You won't miss a group call because you didn't get to the phone fast enough anymore! With Joinable calls on WhatsApp you can join an ongoing call at any time!