WhatsApp. Masz duży smartfon? Pokochasz tę zmianę

WhatsApp szykuje niedużą, ale interesującą zmianę, która poprawi komfort korzystania z aplikacji na smartfonach z większym ekranem.

Użytkownicy WhatsAppa niebawem będą mogli skorzystać z nowego sposobu edytowania grafik, udostępnianych przez komunikator. Nowość już teraz jest dostępna dla osób, które mają dostęp do wersji beta WhatsAppa.

WhatsApp ułatwia bazgranie po obrazkach

Ta nowość to drobiazg w porównaniu do niektórych zmian pod maską komunikatora, ale z pewnością nie przejdzie niezauważona. WhatsApp Beta 2.24.9.6 przeniósł narzędzia pozwalające odręcznie rysować na udostępnianych obrazkach na dół ekranu. Dzięki temu zabiegowi kosmetycznemu znacznie łatwiej można z nich skorzystać na smartfonach z dużymi ekranami. Mowa tu przede wszystkim o modelach składanych, ale wiele płaskich też ma ekran na tyle duży, że trudno sięgnąć palcami do samej góry.

Ponadto przy menu wyboru pędzla znalazła się też paleta 24 domyślnych kolorów. To znacznie łatwiejsze niż szukanie odpowiedniego koloru na suwaku. Zwłaszcza że kreatywność i precyzja w tym miejscu zwykle walczy z czasem – ludzie zwykle chcą szybko przekazać dalej swoje przemyślenia. Tym bardziej żarty sytuacyjne nie mogą czekać.

Nowy układ narzędzi niebawem trafi do stabilnej wersji komunikatora. Czekamy również na nową ochronę prywatności przy udostępnianiu linków oraz funkcję sugerującą kontakty, z którymi warto porozmawiać.

Źródło zdjęć: Alex Photo Stock / Shutterstock, WABetaInfo

Źródło tekstu: WABetaInfo