WhatsApp z kluczową zmianą. Tego w aplikacji już nie zrobisz

WhatsApp wprowadza nową funkcję, która ma pozytywnie wpłynąć na prywatność użytkowników. Jednej rzeczy już nie da się w niej zrobić.

WhatsApp nieprzerwanie jest jednym z najpopularniejszych komunikatorów internetowych na świecie. Firmie Meta trzeba oddać, że w ostatnich miesiącach bardzo intensywnie pracuje nad rozwojem aplikacji i niemal co tydzień piszemy o nowych funkcjach. Najnowsza ma pozytywnie wpłynąć na prywatność użytkowników.

WhatsApp z blokadą na zrzuty ekranu

Serwis WABetaInfo poinformował, że w najnowszym wydaniu beta aplikacji WhatsApp pojawiła się funkcja, która blokuje możliwość robienia zrzutów ekranu zdjęć profilowych. Nowość jest dostępna w komunikatorze dla wybranych użytkowników. Zapewne jeszcze przyjdzie nam trochę poczekać, aż trafi do stabilnej wersji, ale to tylko kwestia czasu.

Przy próbie zrobienia zrzutu ekranu zdjęcia profilowego pojawia się informacja, że nie jest to dostępne z powodu ograniczeń aplikacji. Dziwić może, że komunikator dopiero teraz doczekał się takiej nowości. Już 5 lat temu w WhatsApp wyłączono możliwość pobierania zdjęć profilowych użytkowników, ale dało się to obejść właśnie za pomocą screenshotów. Teraz nawet to nie będzie możliwe.

Nie wiadomo, ile czasu zajmie deweloperom wprowadzenie tej funkcji w stabilnej wersji aplikacji. Jeśli nie chcecie, żeby ktoś robił zrzuty ekranu waszego zdjęcia profilowego, to w ustawieniach WhatsAppa możecie ograniczyć jego widoczność tylko do wybranych użytkowników.

Źródło zdjęć: PixieMe / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PhoneArena