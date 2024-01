WhatsApp ułatwi wymianę plików. Wystarczy być blisko

WhatsApp dostanie funkcję, dzięki której udostępnisz pliki znajomym. Dostęp do internetu nie będzie potrzebny.

WhatsApp pracuje nad możliwością przesyłania plików do osób w pobliżu. Będzie to mechanizm podobny do tego, co oferuje Apple (AirDrop) albo Google i Samsung (QuickShare) i będzie wykorzystywał łączność Bluetooth.

WhatsApp do wymiany plików

Wszyscy zainteresowani wymianą plików muszą znajdować się w obszarze wskazywanym przez funkcję „Ludzie w pobliżu” WhatsAppa. Przesyłany plik może mieć do 2 GB. Podobnie jak rozmowy, połączenie nawiązane do przesyłania plików będzie szyfrowane end-to-end. Jeśli plik będzie udostępniany osobie spoza listy kontaktów, numer telefonu tej osoby zostanie ukryty.

Co ciekawe, użytkownicy muszą potrząsnąć telefonami, by zainicjować przesyłanie pliku.

WABetaInfo informuje o dostępności tej funkcji na Androidzie w wersji 2.24.2.20 beta komunikatora. Jeśli będzie dostępna wyłącznie na Androidzie, raczej nie zyska popularności, bo tu można liczyć na QuickShare i udostępnianie plików także na Windowsa i ChromeOS. WhatsApp może jednak zrobić karierę, jeśli udostępnianie plików w ten sposób będzie działać między Androidem i iOS-em.

Aktualnie nie wiemy, kiedy możliwość udostępniania plików może trafić do stabilnej wersji WhatsAppa. Obecne zmiany wskazują, że priorytet ma rozwijanie kanałów, a nie funkcji konkurujących z samym Androidem.

