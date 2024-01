WhatsApp szykuje nowość. Chodzi o Twoje opinie

WhatsApp rozwija Kanały. Funkcja, która w rękach firm i osób publicznych może zastąpić X (Twitter), zyskuje kolejną przydatną funkcję.

Nowa funkcja to możliwość tworzenia ankiet na Kanałach, a zatem angażowania obserwujących i zbierania ich opinii. Z punktu widzenia komunikatora te ankiety będą działać tak samo, jak dostępne w rozmowach grupowych, przy czym będzie można zachować anonimowość oddających głosy, by chronić prywatność pojedynczych osób. Twórca ankiety i obserwujący nigdy nie dowiedzą się, kto wybrał którą odpowiedź i kto w ogóle głosował w ankiecie. Widoczny będzie wyłącznie wynik i liczba oddanych głosów.

WhatsApp wprowadzi ankiety na Kanałach

WhatsApp pracuje nad ankietami dla Kanałów przynajmniej od listopada 2023 roku. Funkcja ta w końcu trafiła do wąskiego grona testerów, więc już wiemy, jak ma się zachowywać. Są dostępne od WhatsAppa w wersji wersji beta 2.24.2.11 dla Androida.

Niezawodny serwis WABetaInfo pokazał, jak będzie wyglądało tworzenie ankiet dla kanałów. Polecenie to znajduje się w menu dodawania załączników (czyli pod piktogramem ze spinaczem). Warto zauważyć, że ankiety w kanałach są oznaczane na zielono, podczas gdy w czatach grupowych i 1 na 1 są żółte. Wygląda na to, że to jedyna różnica w implementacji mechanizmu.

Aktualnie nie wiemy, kiedy ankiety w kanałach WhatsAppa będą dostępne dla wszystkich. Od wydania wspomnianej wersji komunikatora minęło już kilka dni, dostaliśmy też dwie aktualizacje wersji beta. Jedna z nich naprawia błąd, przez który nie była widoczna miniatura aktualizacji statusu obok nazwy kontaktu.

WhatsApp beta 2.24.2.13 dla Androida zaś wprowadza możliwość zarządzania aktualizacjami. Użytkownik może wybrać, czy aplikacja ma się aktualizować automatycznie. Można też włączyć powiadomienia o dostępności nowej wersji komunikatora, ale nie ściągać nowej wersji.

Z kolei na systemie iOS wprowadzane są zmiany wyglądu interfejsu. Możliwe, że w tym roku będzie można zmienić domyślną, zieloną skórkę WhatsAppa na inną.

Źródło zdjęć: TADA Images / Shutterstock, WABetaInfo

Źródło tekstu: WABetaInfo