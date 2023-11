WhatsApp się ogarnął. Koniec podglądania cudzych zdjęć

WhatsApp szykuje zmiany, by jeszcze lepiej zadbać o prywatność użytkowników. Pojawi się nowa funkcja, która szczególnie spodoba się wszelkiej maści oszustom.

WhatsApp bez dwóch zdań znajduje się w grupie najpopularniejszych komunikatorów internetowych. Jednak by utrzymać mocną pozycję na rynku, stale musi ewoluować, by zaspokajać potrzeby użytkowników. Nie inaczej jest tym razem. Na WhatsAppie pojawi się nowa funkcja dotycząca prywatności.

WhatsApp wprowadza alternatywne profile

Jak podaje portal WABetaInfo, już wkrótce WhatsApp na Androida zyska nową funkcję. Chodzi tu o możliwość stworzenia alternatywnego profilu. Do tej pory, by zadbać o prywatność, można było co najwyżej ograniczyć wyświetlanie naszych danych do osób z naszej listy kontaktów. Dzięki wprowadzeniu alternatywnego profilu będzie można chronić swoje informacje w dodatkowy sposób.

Jedną z funkcji WhatsAppa jest możliwość dodania zdjęcia profilowego, jednak nie zawsze chcemy, by każdy mógł je zobaczyć. Dlatego już wkrótce zostanie wprowadzona możliwość stworzenia alternatywnego profilu. Dzięki tej funkcji będzie można wstawić kilka awatarów, przykładowo jeden dla osób z listy znajomych, a drugi dla użytkowników spoza niej, bez zawężania widoczności naszego profilu.

Zmiany dotyczą aplikacji WhatsApp na urządzenia z systemem Android. Nowość w postaci alternatywnego profilu oznaczona jest kodem 2.23.24.4 i znajduje się w fazie rozwoju. W założeniu zwiększy prywatność użytkowników, lecz może przysłużyć się również wszelkiej maści oszustom.

