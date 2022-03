WhatsApp chce być jak Telegram. Dostanie ważną funkcję

WhatsApp już niedługo doczeka się nowej funkcji. Część użytkowników już dziś może ją przetestować.

WhatsApp to aktualnie jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Pod niektórymi względami pozostaje jednak w tyle za konkurencją i jest to fakt, z którym trudno dyskutować. Jednym z takich obszarów jest przesyłanie plików, gdzie musimy sobie jakoś poradzić z limitem raptem 100 MB.

WhatsApp pozwoli na wysyłanie dużych plików

Nie jest to dużo, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy niemal każdy telefon potrafi nagrywać wideo w 4K, a pliki po kilka gigabajtów to w zasadzie norma. Na całe szczęście tego typu ograniczenia w WhatsAppie już niedługo powinny się skończyć.

Rozpoczęły się testy nowej funkcji, dzięki której część użytkowników już dziś może udostępniać w komunikatorze pliki o wadze do 2 GB. Na razie obejmują one wyłącznie Argentynę, jednak można śmiało zakładać, że docelowo podobna możliwość zawita także do pozostałych krajów.

I w sumie najwyższa pora. Ruch WhatsAppa wydaje się być w tym przypadku bezpośrednią kontrą wobec Telegrama, który analogiczną funkcję ma już od jakiegoś czasu. Zresztą w ostatniej aktualizacji dostał nawet zestaw narzędzi, pozwalających na jeszcze łatwiejszą wymianę plików.

