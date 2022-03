WhatsApp z wyczekiwaną nowością. Sprawdź, czy już masz

WhatsApp otrzymał nowość, na którą czekało wielu użytkowników. Niestety, na ten moment nie jest ona dostępna dla wszystkich.

WhatsApp doczekał się nowości, na którą z pewnością czekało wielu użytkowników komunikatora. Rzecz w tym, że przynajmniej na razie skorzysta z niej niewiele osób. To dlatego, że aktualizacja jest, póki co, dostępna tylko w kanale beta.

WhatApp wprowadza reakcje

Nie jest tajemnicą, że WhatsApp od jakiegoś czasu pracował nad wprowadzeniem reakcji na wiadomości. Owe prace powoli zmierzają ku końcowi, bo taka właśnie nowość została wprowadzona w aplikacji w wersji beta 2.22.8.3. Z nowości skorzystają tylko wybrani użytkownicy Androida.

Z informacji wynika, że WhatsApp wprowadza sześć sposobów zareagowania na wiadomość. To między innymi: łapka w górę, śmiech, serce (miłość), zaskoczenie, smutek oraz przybicie piąteczki (często mylone z dłońmi złożonymi do modlitwy). W tej chwili jeszcze nie wiemy, czy reakcje są ograniczone do czatów grupowych, indywidualnych, czy są obecne na obu.

Skoro nowość jest już dostępna w kanale beta, na razie dla wybranych użytkowników WhatsAppa, to w niedalekiej przyszłości powinna trafić do pełnej wersji komunikatora.

