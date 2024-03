Vivaldi z nowościami. Przeglądarka jest teraz ładniejsza i bardziej światowa

Przeglądarka Vivaldi na Androida zyskała nowe funkcje. Jest teraz ładniejsza i oferuje lepsze tłumaczenia. Twórcy apki dodali też nowe opcje w wersji dla iOS.

Przeglądarka Vivaldi wciąż pozostaje w cieniu Chrome’a czy Opery, ale zdecydowanie ma się czym pochwalić, a nowe funkcje pojawiają się ze stałą regularnością. Aplikacja kładzie duży nacisk na kwestie bezpieczeństwa, ale wprowadza też ulepszenia wizualne i funkcjonalne.

Vivaldi 6.6 dla Androida to aż 30 zmian

Najnowsza wersja Vivaldi 6.6 dla Androida przynosi aż 30 zmian. Większa część to poprawki dostrzeżonych i zgłoszonych przez społeczność błędów, a także kosmetyczne zmiany w interfejsie. Dzisiejsza aktualizacja przynosi jednak też dwa ciekawe usprawnienia.

Pierwsze z nich to możliwość zmiany tła ekranu startowego. Dotąd wyglądał on dość siermiężnie, zwłaszcza na tle kolorowego interfejsu przeglądarki Brave. Teraz można spersonalizować Vivaldi za pomocą własnej tapety strony startowej.

Jako własne tło można wykorzystać dowolne zdjęcie z galerii, ale także wybrać jedną z kilku gotowych tapet dostępnych w aplikacji, a także ustawić jednolity kolor. W każdym przypadku jest to bardzo proste, wystarczy wejść w Ustawienia > Tapeta strony startowej i kliknąć ikonę plusa, by dodać wybrane zdjęcie lub przewinąć do wybranej, gotowej grafiki w aplikacji.

Ulepszone tłumaczenia stron i tekstu w Vivaldi

Vivaldi chwali się też ulepszeniem funkcji tłumaczenia stron bezpośrednio w przeglądarce. Obecnie tłumacz Vivaldi zapewnia wsparcie aż dla 108 języków. Funkcja ta dostarczana jest dzięki współpracy Vivaldi z serwisem tłumaczeń Lingvanex. Nowa wersja Vivaldi 6.6 przynosi też lepszą jakość tłumaczeń dla niektórych kluczowych języków.

Tłumacz w Vivaldi może przetłumaczyć całą stronę lub tylko zaznaczony fragment, który otwiera się w dodatkowym okienku.

Jak podkreślają twórcy Vivaldi, funkcja tłumacza nie zbiera ani nie gromadzi żadnych informacji o użytkowniku, ani o tłumaczonych stronach. Bezpieczeństwo zapewniają serwery firmy ulokowane w Islandii.

Ulepszenia w iOS

Nowej wersji doczekała się także wersja dla iOS. W tym przypadku poza możliwością ustawienia tapet głównego ekranu nowościami są opcje, które już wcześniej były częściowo znane z Androida. Po pierwsze chodzi o możliwość dostosowania kolorów akcentów okna przeglądarki po otwarciu kart ze stronami. Można wybrać kilka gotowych kolorów albo posłużyć się próbnikiem kolorów i wybrać dokładnie taki odcień, jaki się lubi. Jeszcze inna opcja to możliwość automatycznego dobrania kolorów akcentów na podstawie layoutu otwartej strony.

W iOS pojawiła się także opcja wymuszenia trybu ciemnego na każdej stronie internetowej. Jeżeli w oryginale witryna jest biała i nie ma na niej żadnej opcji zmiany kolorów, to teraz całą robotę zrobi Vivaldi. Strona będzie miała ciemnie tło i jasne litery – dla czytających po nocach jak znalazł.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Vivaldi