Vinted z nową usługą. Zapłacisz za nią 45 złotych

Vinted wprowadza do swojej aplikacji nową funkcję. Teraz klienci będą mogli zapłacić za weryfikację autentyczności wystawionego produktu.

Od dzisiaj w aplikacji Vinted pojawiła się nowa funkcja, która w niektórych europejskich krajach jest dostępna od kilku tygodni. Mowa tu o usłudze weryfikacji przedmiotów, która dotyczy wybranych marek oraz artykułów w kategorii mody dla dorosłych, takich jak odzież, torby, buty, akcesoria, biżuteria i zegarki, o wartości powyżej 450 zł.

Vinted wprowadza dodatkową weryfikację produktów

Początkowo, usługa obejmowała kilkaset brandów znanych projektantów i streetwearu, takich jak Bottega Veneta, Celine i Jacquemus czy Adidas i New Balance. Obecnie jest dostępna dla kilku tysięcy marek. Więcej rynków i kategorii zostanie objętych usługą w przyszłości. Wiosną będzie ona dostępna w Rumunii, tak więc polscy członkowie społeczności Vinted będą mogli kupować przedmioty i korzystać z Usługi Weryfikacji Przedmiotów, zarówno w kraju, jak i z Rumunii.

Koszt opcjonalnej usługi Weryfikacji Przedmiotów Vinted wynosi 45 zł.

Rozumiemy, że autentyczność i zaufanie są najważniejsze w świecie zakupów online z drugiej ręki i wierzymy, że powinny one być dostępne dla wszystkich. Dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić niezawodną usługę weryfikacji designerskich produktów, dostępną w przystępnej cenie. Od chwili założenia Vinted, ponad 15 lat temu robimy wszystko, by moda używana stała się dla każdego pierwszym wyborem i widzimy, że ta nowa usługa stanowi znaczący krok w kierunku w realizacji naszych ambicji, aby zapewnić naszej społeczności najwyższe zaufanie

– mówi. Adam Jay, dyrektor generalny rynku Vinted.

Aby aukcja kwalifikowała się do Usługi Weryfikacji Przedmiotów, musi spełniać trzy kryteria:

Cena (od 450 zł)

Marka (pełna lista marek objętych usługą Weryfikacji Przedmiotów Vinted jest dostępna tutaj.)

Kategoria (odzież, torby, akcesoria, biżuteria, obuwie)

Rzecz, która kwalifikuje się do usługi weryfikacji, oznaczona jest symbolem diamentu. Kupujący mogą dodać do swoich zakupów Usługę Weryfikacji Przedmiotów, jako dodatek do Ochrony Kupującego. Jest to bezpłatne dla sprzedawców, którzy zyskują dodatkową pewność, że mogą sprzedawać droższe przedmioty, z kolei kupujący wiedzą, że wybrane przez nich przedmioty zostaną zweryfikowane przez ekspertów. Opłata obejmuje zarówno samą usługę, jak i wysyłkę do centrum weryfikacji Vinted. Sprzedawcy otrzymują powiadomienie, po tym, jak kupujący uwzględnił usługę przy zakupie przedmiotu.

Zobacz: T-Mobile i TikTok łączą siły. Chodzi o hejt w internecie

Zobacz: To powinna być lekcja obowiązkowa. Również dla dorosłych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Matthew Nichols1 / Shutterstock.com, materiały prasowe, zrzuty ekranu (Anna Rymsza)

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne