Biedronka wyda nową aplikację z miejscem na kartę Moja Biedronka

Sieć Biedronka rozwija się bez przeszkód, mimo że handel przenosi się do internetu. W 2021 roku w Polsce pojawią się nie tylko nowe sklepy, ale też aplikacja mobilna.

Biedronka ma się doskonale i dobrze reaguje na zmiany w zwyczajach Polaków. Doskonałym posunięciem było nawiązanie współpracy z Glovo. Partner logistyczny zapewnił klientom możliwość zrobienia zakupów bez wychodzenia z domu. W 2021 roku zobaczymy nie tylko nowe sklepy, ale też kroki w kierunku poprawienia jakości cyfrowych usług Biedronki.

Polski konsument jest wymagający, podchodzący z zaufaniem do marek własnych i wrażliwy na ceny. Dlatego najważniejsze jest teraz dla nas wzmocnienie naszej pozycji, oferty i oczywiście postęp w cyfryzacji firmy, napędzanie projektów transformacyjnych, żeby wzmocnić nasz model biznesowy i zbliżyć się do klientów

– mówił Newserii Luis Araujo z grupy Jeronimo Martins.

Pojawi się nowa wersja aplikacji Twoja Biedronka. Najwyższa pora, bo aktualna wersja wygląda jakby graficy nie mieli wstępu do budynku, gdzie powstawała. Nie to jest jednak najgorsze. Brakuje tu podstawowej funkcji – możliwości przechowywania karty lojalnościowej. Fizyczną kartę łatwo zgubić, robi się nieczytelna od ciągłego noszenia, a alternatywą jest… podawanie numeru telefonu przy kasie. Na głos. Moim zdaniem to skandaliczne. Próbowałam też przechowywać kartę Biedronki w innej aplikacji, ale wiele kas nie jest w stanie odczytać kodu kreskowego z ekranu.

W nowej wersji aplikacji Twoja Biedronka pojawi się możliwość przechowywania cyfrowej karty lojalnościowej. Najwyższa pora. Dla mnie to jeden z dwóch powodów, by w ogóle instalować aplikację sieci handlowej. Drugi to możliwość łatwego płacenia, co bardzo doceniam na przykład w aplikacji Żabki (widżet z kodem kreskowym można umieścić na ekranie głównym i wystarczy go zeskanować przy kasie, by zapłacić i zgarnąć żappsy). Dla mnie to ważniejsze, niż mapa sklepów (przecież wiem, gdzie na moim osiedlu jest Biedronka) czy propozycje przepisów.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Biedronka

Źródło tekstu: Newseria, Biedronka