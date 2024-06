Tumblr rezygnuje z napiwków. Nie zadowoliły ani firmy, ani użytkowników

Tumblr właśnie wyłączył automatycznie funkcję dawania napiwków, na treściach publikowanych na blogach. Oznacza to koniec tej usługi, ale nie do końca koniec płatnych treści.

Tumblr to platforma mikroblogowa, połączenie Wordpressa i platform mediów społecznościowych. Platforma zrezygnowała właśnie z funkcji "Daj napiwek", umożliwiającej twórcom otrzymywanie jednorazowych płatności od swoich obserwujących.

Dzisiaj automatycznie zniknęła ikona napiwków ze wszystkich postów na blogu, na których ta funkcja była aktywna. Twórcy muszą pamiętać, że wszystkie pieniądze otrzymane z napiwków powinni wypłacić do 15 czerwca. W przeciwnym razie przepadną.

Powód wycofania napiwków? Wręcz banalny. Usługa nie spotkała się z popularnością, jaką sobie założono.

Napiwki nie spotkały się z takim wykorzystaniem, jak tego oczekiwaliśmy. (...) Wiemy, że ci z Was, którzy dawali napiwki, robili to, aby wyrazić podziw dla równieśników z Tumblr'a i przykro nam, że wam to odbieramy.