TiPark – ta aplikacja pomoże znaleźć miejsce parkingowe

TiPark to polska aplikacja, dostępna w sklepach Google Play i App Store, która pozwala wyszukać i zarezerwować miejsce parkingowe na ulicy. Wszystko to dzięki współpracy społeczności.

Powszechnie wiadomo, że wjazd samochodem do centrum miasta powinien być ostatecznością. Z roku na rok główne ulice są przekształcane tak, by ograniczyć ruch prywatny na rzecz transportu publicznego. W efekcie coraz mniej jest miejsc do parkowania, a strefy płatnego parkowania są coraz większe. Nie zawsze jednak można uniknąć wizyty w centrum. Wtedy pomóc może aplikacja TiPark, która – według jej twórców – pozwala na znalezienie miejsca parkingowego podobnie jak nawigacje samochodowe pozwalają uniknąć korków.

TiPark – jak to działa?

Wszystko opiera się na społeczności. Kierowcy, którzy zwalniają miejsce parkingowe, zaznaczają je w aplikacji. Korzystający z TiPark, którzy wjeżdżają w tę okolicę, widzą to na mapie. W podziękowaniu mogą przekazać napiwek, a odjeżdżając, zaznaczyć je ponowienie i zarobić na poleceniu. Można też zaznaczać wolne miejsca stojąc w korku lub spacerując i w ten sposób zbierać więcej napiwków od zadowolonych kierowców.

Stworzyliśmy TiPark w odpowiedzi na problemy, których sam doświadczyłem. Miałem dość marnowania czasu na krążeniu w poszukiwaniu miejsca parkingowego. Miasta odchodzą od tworzenia infrastruktury dla prywatnych samochodów i przez to jest coraz mniej miejsc parkingowych. Dlatego kierowcy powinni pomagać sobie nawzajem w sprawnym parkowaniu. Dzięki TiPark powstanie społeczność wymieniających się informacją o parkingach. Z aplikacji korzystają już kierowcy w Warszawie i Krakowanie. Aplikacja działa w całej Polsce i dzięki temu już wkrótce wszędzie łatwiej będzie parkować.

– powiedział Piotr Kowalczyk, pomysłodawca aplikacji TiPark

Aplikacja ma też dodatkowe funkcje. Informuje na przykład, czy miejsce jest płatne i czy jest na przykład na stromym podjeździe. Pozwala również na wysyłanie próśb o wskazanie wolnego miejsca do wszystkich użytkowników w danej okolicy. Ciekawa jest również funkcja wymiany miejsca. Jak to działa? Kierowca, który ma zamiar zwolnić miejsce, zaznacza je w aplikacji z opcją, że może się wymienić z następnym kierowcą. Określa jak długo może czekać oraz jaką kwotę chce otrzymać za taką pomoc. Po przybyciu następny parkujący przekazuje umówioną kwotę za pośrednictwem aplikacji. TiPark umożliwia również wynajmowanie swojego prywatnego miejsca parkingowego w czasie, w którym z niego nie korzystamy.

Wszystkie płatności są obsługiwane przez system Revolut, który pozwala na bezprowizyjne wypłaty zarobionych pieniędzy. Otrzymane w ten sposób dochody powinniśmy uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatkowym. Inną opcją wypłaty, uruchomioną z myślą o młodszych użytkownikach, którzy zbierają tylko napiwki za zaznaczanie wolnych miejsc, jest odbiór zarobionych pieniędzy w postaci kodów do sklepów Google Play i Apple App Store.

Jak w każdej społeczności mogą pojawić się osoby, które nadużywają uprzejmości innych. Dlatego TiPark ma funkcję wysyłania ostrzeżeń kierowcom, którzy blokują miejsca lub zaznaczają te niewłaściwe. Większa liczba ostrzeżeń sprawi, że system automatycznie zablokuje takie konto.

TiPark działa w całej Polsce. Najwięcej użytkowników jest obecnie w Warszawie i Krakowie. Wszędzie tam, gdzie zbierze się społeczność, można szybciej parkować i zarabiać. Wystarczy smartfon z systemami Android 7.1 lub iOS 14 i włączony GPS.

