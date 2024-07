TikTok z nowościami. O niebo lepszy niż Shazam i YouTube?

TikTok wziął się po raz kolejny za muzykę, a konkretnie za jeszcze nowocześniejsze wyszukiwanie ulubionych utworów muzycznych. Użytkownicy staną się nie tylko bardziej zadowoleni, ale też bardziej rozśpiewani.

Kto z nas nie zna Shazam, aplikacji Apple, która pozwala znaleźć utwory, które są odtwarzane w pobliżu? Chyba mało jest miłośników muzyki, które nie korzystałyby z tej aplikacji. Dla TikToka to za mało. Idzie kilka kroków do przodu. Chce wynieść to doświadczenie na wyższy poziom, wprowadzając funkcję podobną do Shazam, która umożliwi użytkownikowi znaleźć piosenkę poprzez jej zaśpiewanie lub jedynie zanucenie.

Nowa funkcja TikToka - wyszukiwanie dźwięków (Sound Search)

Firma pracuje nad nową funkcją o nazwie Sound Search, która pozwoli odnaleźć piosenkę w szybki i prosty sposób. Wystarczy, że ją zanucimy, zaśpiewamy lub po prostu odtworzymy. A ponieważ TikTok jest aplikacją skupioną na wideo, to aplikacja będzie w stanie odtworzyć także popularne filmy ze zidentyfikowaną piosenką.

Narzędzie to zostało stworzone z myślą o wyszukiwaniu piosenek, ale to nie będzie wszystko. Potrafi także znaleźć dla nas popularne dźwięki, wirale oraz memy.

Dostęp do tej funkcji będzie można uzyskać, poprzed dotknięcie ikony mikrofonu na karcie wyszukiwania w aplikacji TikTok. Obecnie, Sound Search jest testowany na niewielkiej grupie użytkowników. Stopniowo, zasięg będzie się powiększał. TikTok nie podał też żadnych szczegółów odnośnie listy krajów, w których dostępna będzie ta funkcja.

Popularna aplikacja Shazam nie potrafi indentyfikować piosenek nuconych, ale zeszłoroczna aktualizacja wprowadziła możliwość indentyfikowania piosenek odtwarzanych w aplikacjach takich, jak YouTube, Instagram i TikTok.

Zobacz: YouTube ma nową funkcję. Wystarczy zanucić

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Primakov / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 9to5Mac